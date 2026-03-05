Ángel Cotán 05 MAR 2026 - 00:26h.

El capitán ensalzó también a Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo responde al Atlético y al penalti de Iñigo Ruiz de Galarreta: "Acertó"

Compartir







GipuzkoaMikel Oyarzabal, desde los once metros, certificó el billete copero a La Cartuja. El capitán de la Real Sociedad coronó su gran encuentro con un gol ante el Athletic Club que instaló a las gradas de Anoeta en la locura. Al término del choque, mientras todos sus compañeros celebraban en el vestuario, él se quedaba en el césped con sus seres queridos saboreando el momento.

Tras largos minutos, el capitán regresó a zona mixta y allí atendió al micrófono de El Larguero de la Cadena SER. El internacional español confesó que por fin respira tranquilo: "Estoy un poco cansado, pero por dentro feliz. Por la gente, por todo en general. Al final era un momento complicado para todos después de los últimos dos años de cómo habían salido las cosas... no pensar que podía salir mal de nuevo. Y la verdad que muy, muy feliz".

PUEDE INTERESARTE La Supercopa de España 2027 queda virtualmente cerrada, sin plaza extra en LaLiga y con nueva sede y nueva fecha

Mikel Oyarzabal y un gesto de capitán con Sergio Francisco

Al ser cuestionado por la afición, el capitán mandó un mensaje cariñoso a los suyos: "Que disfruten del momento. AL final hemos tenido la oportunidad muchos partidos como este en los últimos años, pero son situaciones difíciles de vivir y que son difíciles de repetir. Entonces, que lo disfruten muchísimo, que descansen este mes y que vuelvan con mas fuerza para ese día que todos tenemos marcador en el calendario".

Oyarzabal priorizó lo colectivo pese al gran estado de forma que atraviesa: "Estoy disfrutando, cuando las cosas colectivamente salen bien y el equipo funciona, todo es más fácil. Estoy orgulloso de poder ayudar al equipo con números, cuando no con otra cosa, y lo importante es que vamos para arriba".

Antes de acabar con su intervención, el capitán de la Real Sociedad decidió tener un gesto con Sergio Francisco cuando fue preguntado por Pellegrino Matarazzo: "Ha llegado un entrenador nuevo, con energía y cosas nuevas, pero al final los protagonistas somos nosotros y somos los mismos. Está claro que el inicio no fue bueno y que las cosas no salieron bien, pero si hoy estamos en la final también es gracias al trabajo que se hizo al inicio con Sergio. En los primeros partidos hay muchos sustos, pasamos esas eliminatorias con él y es momento para darle las gracias por aquello que, aunque las cosas no salieran bien después, todo el mundo tiene su importancia".