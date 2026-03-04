Ángel Cotán 04 MAR 2026 - 23:42h.

El técnico estadounidense compareció ante los medios al término del encuentro

Pellegrino Matarazzo responde a Take Kubo y al Athletic

GipuzkoaPellegrino Matarazzo compareció en sala de prensa tras el encuentro de vuelta de semifinales ante el Athletic Club. El entrenador de la Real Sociedad ensalzó el esfuerzo de sus pupilos, pero también abordó la polémica. El estadounidense no rehúye de las dudas que deja el agarrón de Ruiz de Galarreta a Yangel Herrera, pero pone el foco en la gran final copera.

Antes de acudir a sala de prensa, el entrenador txuri urdin realizó un primer análisis del triunfo copero ante los micrófonos de Movistar Plus: "Estoy muy orgulloso. Son dos meses, las cosas han funcionado desde que llegamos, pero hay que seguir. Para mí es muy importante, ha sido un grandísimo recibimiento el de los aficionados".

Tras esas primeras valoraciones en zona mixta, Pellegrino Matarazzo compareció en sala de prensa. Allí, ante los medios presentes, el técnico de la Real Sociedad valoró el penalti con sinceridad, hablo de hipotéticas celebraciones coperas... pero con mucho respeto. De hecho, al ser cuestionado por el Atlético de Madrid, el preparador estadounidense pone el foco en LALIGA EA Sports.

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Otra visión del encuentro. "Hicimos una buena primera parte. Tuvimos el control, defendimos bien durante todo el partido, pero nos costó encontrar el gol. La segunda parte fue muy dura para ambos".

El Atlético de Madrid, rival en la final de Copa. "Primero tenemos que preparar el partido ante el Atlético de Madrid en LALIGA... y luego la final. Estoy muy feliz y encantado con mi vida en España y todo lo que estoy disfrutando".

La polémica no le deja dudas. "He visto penalti. Había un agarrón, lo han podido revisar y el árbitro acertó".

¿Un baño en la Concha si gana la Copa? "No lo sé. ¿Es normal aquí? Tengo cosas pensadas que hacer si la ganamos".