Asís Martín 04 MAR 2026 - 23:38h.

Unai Simón, mosca antes de la semifinal de Copa: "Sin intensidad el Athletic es un equipo de Segunda división"

Los leones han caído en la semifinal de Copa zanjada este miércoles en Anoeta

BilbaoEl entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, pasaba el primero por la sala de prensa de Anoeta, donde su equipo ha caído eliminado por la Real Sociedad en el que ha sido el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026 disputado este miércoles en la capital guipuzcoana.

Un horroroso derbi vasco que ha terminado con un marcador de (1-0) ante los txuri urdines del técnico norteamericano Pellegrino Matarazzo, con un penalti muy polémico de VAR que ha anotado Mikel Oyarzabal, lo que deja al equipo bilbaíno con tan solo LALIGA y el reto de volver a Europa para cerrar la campaña.

En la sala de prensa donostiarra, el Txingurri ha explicado sobre un penalti que ha sido un disparate, "no sabía qué pasaba, he visto a Jon Gorrotxategi en el suelo y pensaba que era una tarjeta roja, no se me ha ocurrido lo del penalti, pensaba a ver si es en su área y me ha dicho el Cuarto que no que era en nuestro área".

"No sé, ha sido un penalti que puede pasar en cualquier córner, los jugadores se agarran, se tropiezan, son jugadas en las que se caen... no ha sido un penalti clamoroso sino un penalti que nadie sabe lo que está pasando en el campo y que sale de la nada" ha lamentado.

Es una pena no llegar a la final, le deseamos suerte a la Real para final y nosotros a seguir adelante. Claro que es un palo perder y caer, siempre, pero sólo hay un campeón Athletic Club

Así vio Ernesto Valverde la derrota en el partido entre la Real Sociedad y el Athletic Club de vuelta de las semifinales de Copa en Anoeta

El míster comentaba que "nos ha faltado tener más posibilidades de marcar, han defendido de manera contundente y bien, nos ha faltado juego para superar su línea defensiva. No ha sido un partido de grandes ocasiones pero nosotros teníamos que remontar pero ha llegado el penalti y ya está".

"La Real ha llegado en mejor momento y ha jugado una eliminatoria mejor y lo ha hecho valer. Hemos querido hacerles daño pero no hemos tenido suficiente juego de ataque, es así, a veces eres mejor que el rival y les dominas y en esta eliminatoria no hemos estado más cerca de ganar que ellos; hoy algo más, pero en San Mamés no".

La apuesta por Dani Vivian como lateral derecho

"Es contundente, no es su primera vez, ya ha jugado más ahí de lateral conmigo y es una situación que he valorado varias veces para hacerlo, es un seguro para el juego y como tenemos buenos centrales he pensado que era una buena opción hoy, aunque sé que era un riesgo en este tipo de partidos. Lo tenía pensado y estoy satisfecho por cómo se ha fajado con Barrenetxea".