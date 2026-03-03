Asís Martín 03 MAR 2026 - 15:41h.

Unai Simón, mosca antes de la semifinal de Copa: "Sin intensidad el Athletic es un equipo de Segunda división"

César Soto Grado va a dirigir el Real Sociedad - Athletic de Copa. Figueroa Vázquez estará en el VAR

Compartir







BilbaoDescontando las horas que faltan para luchar para poder estar en una nueva final de copa, para lo que habría que remontar en Anoeta el (0-1) que se trajo la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo del encuentro de ida de las semifinales disputado en San Mamés, el Athletic Club espera acontecimientos en Lezama pergeñando su once titular.

De momento, este martes, poco antes de la rueda de prensa de Ernesto Valverde, ya se ha conocido que la entidad de Ibaigane ha aumentado su límite salarial del mercado veraniego hasta el de invierno en una cantidad que ronda los 6 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE El aplastante dato de Pellegrino Matarazzo con la Real Sociedad que supera a Sergio Francisco

De un mercado a otro, el Athletic Club ha pasado de 126'5 a 132'5 millones de Límite Salarial

Está claro que el coste de plantilla es muy elevado, y es uno de los detalles por los que esta temporada que era tan ilusionante, con el regreso 11 años después a la Champions League, se está haciendo un poco difícil de tragar para muchos aficionados zurigorris, que aún así aún mantienen la esperanza de pelear por el título copero el 18 de abril en La Cartuja y de que la tropa del Txingurri Valverde acabe la temporada en LALIGA incluso en posiciones europeas.

PUEDE INTERESARTE Se necesita un Athletic a lo Rocky Balboa si quiere propinar un 'maracanazo' a la Real en Anoeta

Son varias las cuestiones a resolver por el director de fútbol del Athletic Club, Mikel González

Aparte, por supuesto, de si se encaran fichajes y del futuro del entrenador, ya que no está nada claro que Ernesto Valverde no cierre en el mes de mayo su tercera etapa como técnico del Athletic Club, hay cuatro jugadores que acaban contrato, casos de Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Iñigo Lekue, y el particular de un Alex Rego al que el club puede renovar unilateralmente por dos campañas más.

PUEDE INTERESARTE No compro el puñetazo en la mesa de Unai Simón: en Segunda hay quien juega muy bien al fútbol

Pero también habrá que decidir que se hace con los varios cedidos que hay fuera de Lezama, con casos tan complicados como el delantero Álvaro Djaló que tampoco ha roto en Catar, mientras que centrocampistas como Peio Canales o Beñat Gerenabarrena, sí lo están haciendo de lujo en la Segunda división en un puesto debilitado por la edad de Iñigo Ruiz de Galarreta y la rotura de LCA de Beñat Prados.

Y hay otro caso particular que es el del portero Julen Aguirrezabala...

Están Hugo Rincón y Unai Vencedor, pero el cancerbero de Rentería se ha fastidiado el menisco y en principio parece que el Valencia CF no está por la opción de ejecutar la opción de compra cuando termine su cesión en la ciudad del Turia. De hecho, Julen ha acudido a la clínica USP del doctor Mikel Sánchez en Vitoria-Gasteiz para tratar su caso y no se descarta que él ya pase a recuperarse en las instalaciones de Lezama plenamente en manos del Athletic.

Con lo cual habrá que ver qué decisión se toma con respecto al guardaespaldas de Unai Simón para la próxima campaña, si se cuenta para ello con Julen Agirrezabala o con Alex Padilla. Ambos guardametas están con contrato en vigor, por supuesto, y el ahora valencianista sin duda tiene un valor de mercado más alto que podría ayudar con los gastos de plantilla.