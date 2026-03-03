Todo que ganar para el Athletic en Anoeta, palacio de los pecados capitales IV y VI, pero con Unai Simón

Unai Simón, mosca antes de la semifinal de Copa: "Sin intensidad el Athletic es un equipo de Segunda división"

Al Athletic sólo le vale ganar y remontar en la vuelta de la semifinal de Copa en Anoeta

90 minutos... O quizás 120 y puede que incluso penaltis, pero lo que sí está claro que es una noche de puerta grande o de enfermería, utilizando el símil taurino. Yo me agarro a la opción de salir en hombros y puedo aseguraros que creo que el Athletic, sí este Athletic Club que deambula durante esta temporada, nos puede y nos va a dar un alegrón el miércoles 4-M en Anoeta.

Levantar la eliminatoria a los del otro lado de la autopista, además de meternos en otra final de copa (40 con 25 ganadas), nos daría mucho aire de cara al final de liga y temporada. Y si bien en Vallecas volvió a jugarse rematadamente mal, sobre todo en el primer tiempo, ahí sacamos un punto gracias sobre todo a un enorme Unai Simón, lo que a mí me da esperanzas de cara al miércoles a las 21.00h.

El Athletic no está bien, pero tampoco está fatal... y la Real ya no brilla tanto

De los últimos 15 puntos, 11 a la buchaca sin todavía dar señales de vida y mejoría. Pero ahora la diferencia está en que la bolita ha entrado y antes ni 'pa dios'… Además estamos empezando a recuperar efectivos, como Oihan Sancet, al que se le ve ya algo de lo que es él, a Dani Vivian, Iñaki Williams y a Alex Berenguer, que es vital en este equipo.

Si sumamos a Jaure y las aportaciones de Nico Serrano, Unai Gómez, Robert Navarro y algunas esporádicas de otros miembros del equipo, la proeza es posible. ¡Y qué carajo! Que los de enfrente no son el Milán de Arrigo Sacchi, a ver, que haciendo un ¨temporadón¨ sólo nos sacan en la clasificación la nada despreciable cantidad de CERO puntos.

El efecto Matarazzo parece diluirse después de que cuando llegara el técnico americano se veían rozando el cielo todos los domingos. Por cierto, vaya camita le hicieron a Sergio Francisco, con edredón incluido….

Desde luego no me tiro ventajas, porque si nos echan no quedará más que agachar la cabeza y tirar para adelante. Jugarían su séptima final -muy lejos de la cuarentena bilbaína- y optarían a sumar su cuarto entorchado, aún más lejos de las nuestras (25, recuerdo).

Ahora el dilema que se le presenta a Ernesto Valverde (creo que a él no) está en la portería...

Me parecería terrible que no jugara el mejor portero de España (Unai Simón) en un día que es de sí o sí. En Madrid, el Txingurri no se guardó nada, si contamos a Unai G. como jugador que entra en la rotación. Me pareció una decisión muy acertada para dar minutos y rodaje a los que acaban de volver, aunque la lesión de Iñigo Ruiz de Galarreta -que esperemos no vaya para largo-, sus minutos ¨prime¨ aportan calidad.

Y en la acera de enfrente tampoco se guardaron mucho en el partido de Mallorca con lo cual ahí tenemos más piernas descansadas.

Y que sea lo que Dios quiera, aguantaremos en el Reale los pecados capitales 4 y 6 (Ira y Envidia) y si sale con barba, San Antonio y si no… que la final la gane el otro finalista, aunque no sean ninguno de ellos de mi absoluto agrado. Ahhh y no os enfadéis por leer esto en la orilla de la Concha, porque vosotros pensáis y deseáis lo mismo que yo.

Aúpa Athletic!!!!!!

.- Por Iñigo Dorronsoro Intxaurraga, Periodista y Socio del Athletic Club