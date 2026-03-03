Asís Martín Bilbao, 03 MAR 2026 - 07:59h.

Urtubi: "Unai Simón ha querido motivar al equipo para Anoeta, todo pasa por la portería a cero"

El Athletic afronta ya este mismo miércoles la vuelta de la semifinal de Copa en Anoeta

¡No va más! Como en la ruleta, ahora sí que sí la vuelta de la semifinal de Copa que van a disputar este miércoles (21.00h., TVE 1) en el estadio de Anoeta la Real Sociedad y el Athletic Club pasa al primer plano de la actualidad futbolística en Euskal Herria.

Solo uno de los dos equipos vascos estará en la gran final del 18 de abril en la Cartuja de Sevilla y en las horas previas se palpa el creciente nerviosismo en ambas aficiones que, más allá del derbi, miran de antemano precios y tarifas en la capital andaluza.

Lo que no cuela es que la hinchada que ejercerá de local, la txuri urdin, juegue la baza del victimismo con temas arbitrales o incluso de porcentaje de favoritismos.

Porque aquí el que va a jugar ante su público, llega con un gol de ventaja (obra de Beñat Turrientes en la ida en San Mamés) es el equipo que está ahora mismo por encima (aunque sea por el golaverage) en la tabla clasificatoria en la liga.

Es el que viene de ganar en la última jornada y tuvo precisamente a Beñat Turrientes (que conformó una pareja tremenda en la sala de máquinas con Jon Gorrotxategi) como MVP de su partido ganado ante el RCD Mallorca en Son Moix (0-1).

Mientras que el Athletic de Ernesto Valverde, que lleva 3 meses sin dejar una puerta a cero, necesita remontar (y no gana en Anoeta desde 2014), viene de soltar un buen petardazo en Vallecas, con un césped lamentable eso sí, ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez, en el que tan solo la gran actuación de Unai Simón, que en este caso fue el MVP del partido, es decir un portero, salvó un punto ante unos rayistas que fueron como poco superiores.

En cuanto a las bajas, es cierto que Pellegrino Matarazo no va a poder contar con el japonés Take Kubo ni con Orri Oskarsson (aparte de Odriozola y Rupérez) pero en el Athletic no estará Nico Williams (o Yeray, Beñat Prados, Egiluz y Maroan), ni presumiblemente tampoco Iñigo Ruiz de Galarreta a la vez que Mikel Jauregizar llegará como mucho al 50% frente a un centro del campo tan poderoso como el donostiarra.

El Athletic se aferra al el lema 'Nunca dejes de creer. Nunca dejes de intentarlo' pero la Real no pierde en Anoeta desde el 12 de diciembre

¿Qué nos dicen los números de los últimos enfrentamientos entre la Real Sociedad y el Athletic Club?

Pues que tan solo hay 5 victorias del Athletic Club en los 20 últimos derbis contra la Real Sociedad (con 5 empates y 10 derrotas).

Pese a jugar 40 finales y ganar 25, títulos, el histórico estadístico nos dice que el Athletic tan solo ha superado una de sus 12 eliminatorias a doble partido en la Copa del Rey tras perder en la ida como local en la Catedral: fue ante el Real Murcia en octavos de final ¡en el año 1955! (derrota por 0-1 en la ida en Bilbao y victoria por 0-2 en la vuelta).

Y es que el de la ida, aunque los goles fuera de casa ya no valen doble, ha sido siempre un resultado casi definitivo. Sólo hay dos remontadas a domicilio en semifinales de Copa (ambas son obra del Real Madrid): al Athletic precisamente en 1970 (0-1 / 0-2) y al Barça en 2023 (0-1 / 0-4).

Pero en fin, está claro que el 0-1 no es definitivo, la cosa está parcialmente abierta y además al Athletic le va bien el papel de cordero.

Hay que agarrarse a la imprevisibilidad de este deporte para creer en la remontada...

El “a lo bajini” de Iñaki Williams le suele dar mayor rendimiento al Athletic que cuando se pone chuleta y llega crecido a los grandes escenarios. En ese sentido, un servidor es (frente a nuestro colaborador Kuitxi Pérez por ejemplo) de los que defiende el puñetazo en la mesa que dio Unai Simón con su rajada en Vallecas.

Seguro que al equipo bilbaíno le viene bien ir a Anoeta con las orejas tiesas y la intensidad de serie, porque la Real palpa la sangre del vecino y la posibilidad de jugar una nueva final de copa y va a ir a muerte. Es lo suyo y lo lógico en una situación así... pero el resquicio es que la magia del fútbol estriba en que es imprevisible... como bien demostró ayer el Getafe de 'Papá' Bordalás en el Santiago Bernabéu.