David Torres 02 MAR 2026 - 16:32h.

Se marcha a Vitoria para ser revisado allí

El menisco de Julen Agirrezabala le deja KO y aplaza el debate sobre la portería

ValenciaJulen Agirrezabala está roto. El Valencia CF ha hecho oficial la lesión del menisco que ha truncado de raíz la posibilidad de que el meta vasco regrese a jugar con el equipo a partir de esta semana como estaba previsto inicialmente. Tras dos meses de baja por una lesión en los isquiotibiales que le impidió acabar el partido en Vigo el pasado 3 de enero, el guardameta vasco cedido por el Athletic Club había vuelto a entrenarse con el equipo la semana pasada. Todo iba sobre ruedas hasta que en la última sesión empezó a notar dolor en la rodilla. Finalmente, como su compañero José Copete, que ha sido operado precisamente este lunes, y que se pierde toda la temporada, tiene roto el menisco

El parte médico que confirma la lesión de Julen Agirrezabala

El Valencia CF ha confirmado la lesión avanzada hace unas horas con el siguiente parte médico que confirma el problema físico de Julen Agirrezabala: "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que Julen Agirrezabala padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, ocurrida durante una acción fortuita en el entrenamiento del pasado viernes. El portero se va a desplazar esta misma tarde para ser valorado en Vitoria".

Ahora el Valencia CF, de mutuo acuerdo con el Athletic Club, decidirá los siguientes pasos con el futbolista. No en vano, el cancerbero está cedido por el conjunto rojiblanco con una opción de compra cercana a los 10 millones de euros. En Vitoria se decidirá si pasa por el quirófano o no pero tiene pinta de haber dicho adiós a la temporada, aunque el tiempo de baja exacta se conocerá cuando los galenos vascos examinen el alcance de su lesión.

De momento, y parece que hasta final de temporada, Carlos Corberán tendrá que tirar con Stole Dimitrievski, Cristian Rivero y el meta del filial, Vicent Abril, como alternativas para la portería.

Sigue la plaga de lesiones traumáticas

De confirmarse su lesión, Julen será el cuarto jugador que acaba la temporad antes de tiempo tras Diakhaby, Foulquier y Copete.