Lesión de José Copete: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja tras pasar por el quirófano

Copete se pierde toda la temporada

ValenciaJosé Copete dice adiós a la temporada tras haber sido operado este mismo lunes por la mañana en Valencia. El central andaluz cumple así el protocolo que se decidió la semana pasada cuando se decidió que el central del Valencia CF, fuera operado de la rodilla tras haber acabado con el menisco afectado en el encuentro contra el Villarreal (aunque disputó los 90 minutos). El futbolista ya no se entrenó con sus compañeros desde el lunes de la semana pasada y, tras diversas pruebas, se confirmaron los peores presagios: estaba roto del menisco. La operación ha sido un éxito y, aunque el jugador está convalenciente, ya se pone fecha para volver a caminar con normalidad.

Copete es el tercer futbolista del Valencia CF que acaba la temporada antes de tiempo (salvo milagro no volverá a jugar hasta la campaña próxima y el tiempo de baja dependerá de cómo sea la intervención). Antes que Copete cayeron Mouctar Diakhaby y más recientemente Dimitri Foulquier. Por fortuna para los inereses valencianistas, en invierno llegó Unai Núñez, que está rindiendo a un gran nivel, y ahora Renzo Saravia, que aunque es lateral derecho, también puede jugar como central. El Valencia CF, eso sí, no firmará otro jugador por el central andaluz y acabará la campaña con Tárrega, Cömert y el propio Núñez como centrales.

El parte médico de José Copete

El central sevillano sufrió la lesión meniscal durante el encuentro frente al Villarreal del 22 de febrero y ha sido el tercer jugador valencianista que ha pasado por el quirófano esta temporada después de las lesiones de los también defensores Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier.

El Valencia CF este mismo lunes ha emitido el parte médico oficial tras la operación: "El jugador José Copete ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rodilla izquierda este lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF.

El central valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo".

El tiempo de baja supera los cuatro meses que quedan de competición (lo normal es que en un mes vuelva a caminar ya con normalidad) y, a partir de ahí, trabajo de campo y rehabilitación de forma casi inmediata para evitar la pérdida de masa muscular. Copete no debería tener problemas para comenzar la temporada como uno más.