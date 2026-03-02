David Torres 02 MAR 2026 - 14:57h.

Tiene afectado el menisco, las pruebas determinarán su tiempo de baja pero puede perderse lo que queda de temporada

Julen Agirrezabala ya asoma por Paterna

ValenciaJulen Agirrezabala amplía la larga nómina de futbolistas lesionados con los que no podrá contar Carlos Corberán para los próximos partidos. El cancerbero, que la semana pasada había vuelto a entrenarse con el grupo ha vuelto a caer lesionado. Esta vez no son los problemas musculares que le impidieron acabar el partido en Vigo, sino que tendría afectado el menisco, por lo que ahora mismo se le están realizando pruebas médicas para conocer el estado exacto de su lesión y si hay que tomar medidas mayores. El último que tuvo problemas con el menisco fue Copete, operado precisamente este lunes, y que se pierde toda la temporada.

Por el momento lo que está claro es que Julen Agirrezabala aplaza el debate sobre quién debe ser el portero titular en la portería del Valencia CF y, según ha avanzado el periodista Germán Muñoz, todavía debe establecerse el período de recuperación pero no se descarta que esté varias semanas más de baja.

Julen Agirrezabala volvió la semana pasada

El guardameta Julen Agirrezabala volvió a entrenarse el miércoles pasado con el Valencia, casi dos meses después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial.

El portero vasco sufrió la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero y cuando parecía que estaba a punto de reaparecer (la previsión eran ocho semanas), ha vuelto a caer.

Su baja, de carácter prolongado, se suma a la de los lesionados Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación y se pierden el resto de temporada.