David Torres 28 FEB 2026 - 11:11h.

Juanlu Mora: "Es un momento crucial de la temporada"

Julen Agirrezabala ya asoma por Paterna

Compartir







ValenciaJulen Agirrezabala está de vuelta. La semana que viene podría entrar en la lista de convocados del Valencia CF pero con su regreso al césped, a los entrenamientos, el debate está abierto. El guardameta Julen Agirrezabala volvió a entrenarse esta semana con el Valencia, casi dos meses después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial Agirrezabala fue la gran novedad en el entrenamiento del equipo de Carlos Corberán y el debate sobre si debe volver a la portería o no, está en la calle.

El portero vasco sufrió la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero, cuando era titular, pero Stole Dimitrievski lo ha suplido con garantías. Por los 1.6 goles por partido que encajó Agirrezabala (30 tantos en 18 jornadas), Stole lleva 1.2 (9 goles en 7 jornadas de LALIGA).

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones de Valencia CF y Osasuna en la Jornada 26 de LALIGA EASports

¿Qué opina Juanlu Mora sobre el asunto?

El debate real se producirá la semana siguiente casi con toda probabilidad, pero ya hay voces autorizadas que dan su opinión. Una de ellas es Juanlu Mora, exportero del Valencia CF y del Levante UD, dónde además fue miembro de la secretaría técnica. El de Aranjuez no duda. En su intervención en el programa La Banda de À Punt, explicó que apostaría por Stole Dimitrievski y dio sus argumentos.

¿Quién debería ocupar la portería del Valencia CF?

Y aquí el aspecto psicológico cuenta mucho, muchísimo. O sea, y más en la posición de un portero, que tienes que tener una confianza extra. Si ya un jugador tiene que tener una confianza, en un portero tiene que tener una confianza extra. ¿Por qué? Porque son décimas de segundo. Esa toma de decisiones, cuando vienes sin jugar, es complicado. Y cuando vuelves a jugar...

¿Te entra miedo?

Sí, te cuesta, quizá te cuesta ese inicio, aunque depende de cada uno. A lo mejor no te encuentras ese sitio que dejaste: Le llaman la pérdida de sitio. Yo creo que también te encuentras que el que lo está haciendo en tu puesto lo está haciendo bien, Dimitrievski. Eso mentalmente me puede afectar. También a la hora de volver.

PUEDE INTERESARTE Premio para Stole Dimitrievski

Entonces...

El trabajo diario no lo veo, solo lo ve el entrenador o el entrenador de porteros, en este caso, y entonces deberá juzgar pues quién puede volver a la titularidad o no o quién puede...

¿Tú lo cambiarías o no?

Yo ahora mismo no lo cambiaría

¿Por qué?

No lo cambiaría y te voy a decir por qué, porque es un momento crucial de la temporada y vienes de jugar con un portero bastante tiempo. Entonces yo no lo cambiaría por eso. ¿Por qué? Porque te estás jugando lo que te estás jugando