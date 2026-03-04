Compartir







La Supercopa de España 2027 ya está virtualmente cerrada. El torneo, que se disputará durante las primeras semanas del próximo año, traerá novedades importantes con cambio de fecha y cambio de país, pero mantendrá su formato de clasificación: lo jugarán los dos primeros clasificados de LaLiga y los dos finalistas de la Copa del Rey.

Quién juega la final de la Supercopa de España 2027

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que disputarán la final de Copa el próximo 18 de abril, ya tienen su billete asegurado para la próxima Supercopa. Las otras dos plazas las ocuparán los dos primeros clasificados en LaLiga, que actualmente son el FC Barcelona y el Real Madrid. Teniendo en cuenta que sacan 13 y 9 puntos al tercer y cuarto clasificado, que son Atlético y Villarreal, sólo una hecatombe de los dos grandes provocaría cambios en el cartel de la Supercopa.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno de la Real Sociedad ante el Athletic: tres sobresalientes valen un billete a La Cartuja

Cabe recordar que, en caso de que un finalista de Copa sea también uno de los dos primeros clasificados, las plazas 'se arrastran' en la competición doméstica hasta el tercer o cuarto clasificado. Es lo que pasó justo en la última edición: Barcelona y Real Madrid quedaron primero y segundo y fueron también los dos finalistas de Copa, lo que llevó a la Supercopa al Atlético como tercero y al Athletic como cuarto. En esta ocasión, parece difícil que pase algo similar salvo que el Villarreal alcanzara el segundo o tercer puesto.

En cuanto a los enfrentamientos, esta vez no hará falta sorteo para las semifinales: el campeón de Copa se medirá al subcampeón de Liga y el campeón de LaLiga, al subcampeón de Copa. Es decir, que el Real Madrid y el Barça se evitarían hasta la final, otra vez.

PUEDE INTERESARTE El Comité de Disciplina y su aplicación del artículo 124: más duro con Almeyda que con Mastantuono

Cuándo y dónde será la final de la Supercopa de España 2027

De momento no está confirmado de manera oficial, pero Rafael Louzán sí que ha dejado claro que habrá cambio de sede y cambio de fecha. La RFEF tiene contrato con Arabia Saudí hasta 2029, pero el próximo año se disputará la Copa Asia entre el 7 de enero y el 5 de febrero, lo que obliga a la Federación a buscar alternativas. A falta de confirmación, Qatar se postula como la gran favorita para albergar el torneo de 2027, aunque todo dependerá también de cómo avancen los conflictos bélicos de la zona. De hecho, la Finalissima se iba a jugar allí el próximo mes de marzo, pero ya se busca nueva sede.

En cuanto a la fecha, todo apunta a que se podría retrasar al mes de febrero. La RFEF ha recibido algunas quejas por las fechas de los últimos torneos, que se han disputado justo después de las vacaciones de Navidad. Si se confirman las previsiones, se disputaría durante la primera semana de febrero de 2027.