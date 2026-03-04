Rosalía representa a la perfección lo que vivió la afición del Barça desde la grada del Camp Nou

Saray Calzada 04 MAR 2026 - 11:03h.

El FC Barcelona se jugaba el pase a la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid tras el 4-0 de la ida. Los de Hansi Flick tenían que remontar y la afición creía en ello. Muestra de esto es que el campo estaba a reventar. Todas las localidades posibles estaban repletas ya que todavía no está abierta toda la capacidad del Camp Nou. Una de las butacas la ocupaba un rostro muy conocido a nivel internacional, Rosalía. La cantante catalana fue acompañada de su hermana y un amigo.

No es nada nuevo que la artista es fiel seguidora del Barça y no se quiso perder este gran partido. Ella misma en sus redes sociales colgó cómo vivió el encuentro y no pudo representar mejor a todos los culés que estaban en la grada.

Rosalía se queda sin poder celebrar el pase a la final del Barça

A medida que el Barça iba marcando goles, la afición iba creyendo más en la remontada. Rosalía compartía antes de que comenzara el partido la grada de animación que estuvo presente en este encuentro y después un vídeo de ella misma cantando el himno culé.

La cantante grabó el penalti que tiró Raphinha y que marcó justo antes del descanso. En el segundo tiempo, Marc Bernal volvió a marcar y el Barça se quedó a un solo gol de poder igualar la eliminatoria, pero no pudo ser y los azulgranas no podrán revalidar el título de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid pasó a la final y ya espera a su rival que saldrá del encuentro entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

Rosalía este año se queda sin poder celebrar este título con el Barça, pero los azulgranas siguen vivo en dos competiciones. En LALIGA son líderes a cuatro puntos de Real Madrid y el Champions se enfrentan al Newcatle en los octavos.