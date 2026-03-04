Basilio García Sevilla, 04 MAR 2026 - 16:52h.

Sanción mínima al madridista; la máxima para el entrenador del Sevilla

Qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro del Madrid - Getafe y cuántos partidos se perderá

Matías Almeyda ha cumplido ya dos de los siete partidos de sanción que le cayeron después de su expulsión en el partido ante el Deportivo Alavés. El entrenador del Sevilla FC ha sido víctima de una de las sanciones más duras que se recuerdan en el fútbol español, Galech Apezteguía se explayó en el acta, y ni el Comité de Disciplina ni el de Apelación atendieron a ninguna de las alegaciones de la entidad de Nervión.

En la jornada que terminó el pasado lunes, se ha dado una circunstancia si no similar, sí al menos parecida. Franco Mastantuono, jugador argentino del Real Madrid, fue expulsado por Muñiz Ruiz en el tramo final del partido ante el Getafe disputado en el Santiago Bernabéu por protestar una decisión del colegiado. “Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, escribió en el acta.

La diferencia es sustancial, pues en el acta de este partido se escribieron 22 palabras para justificar la expulsión de Mastantuono. La de Galech Apezteguía contó con 217 palabras, casi diez veces más, y sirvió para que al entrenador sevillista le sancionaran por cuatro conceptos diferentes.

La sanción a Mastantuono

Ni qué decir tiene que al madridista no se le ha tenido en cuenta cómo se retiró del campo, ya que tal y como recogieron las cámaras de DAZN, insultó al colegiado mientras entraba en la boca de vestuarios: “La concha de su madre, hijo de puta”, dijo Mastantuono.

Con todo, al futbolista solo se le ha aplicado la sanción por el artículo 124 del Código Disciplinario, en el que reza lo siguiente: “Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Lo curioso es que a Mastantuono le ha caído por este concepto la sanción mínima de dos partidos, mientras que, a Almeyda, el Código Disciplinario le impuso tres por este motivo, la máxima, incidiendo en que lo hizo en reiteradas ocasiones. El acta del Madrid-Getafe también indica que el futbolista lo hizo más de una vez, pero ese detalle se ha pasado por alto. Las comparaciones son odiosas, y en este tipo de casos aún más.

Además, la sanción a Almeyda, denunciada por buena parte de sus ‘colegas’ de banquillo de LALIGA EA SPORTS, incluía dos partidos más por protestar -artículo 127-, uno por no dirigirse al vestuario de manera inmediata al ser expulsado -artículo 121.3- y otro más por conducta contraria al buen orden deportivo -artículo 129-.

En lo que sí han coincidido los dos argentinos con raíces en River Plate es en una cosa. Mastantuono se marchó del césped diciendo “no se le puede hablar al árbitro, no se le puede hablar”. Almeyda ha demandado lo mismo en numerosas ocasiones, pero con el entrenador han sido más duro a la hora de sancionarle.