Siro López confirma el motivo que genera polémica en el vestuario del Real Madrid

Pablo Sánchez 05 MAR 2026 - 07:36h.

Manu Carreño y la nueva crisis de Arbeloa con el vestuario "ingobernable" del Madrid: "No creen en él"

Sucedió con Xabi Alonso y ahora con Arbeloa

Compartir







Derrotas como la del pasado lunes ante el Getafe en el Santiago Bernabéu corroboran que algo no va bien en el vestuario del Real Madrid. La tónica apenas ha cambiado desde el inicio de la temporada, cuando Xabi Alonso era el centro de las críticas. Ahora es Arbeloa el que se lleva los palos, aunque un buen sector de la afición merengue señala desde hace tiempo a los jugadores y a la confección de la plantilla. Precisamente del vestuario emana otro problema de difícil solución que tiene que ver con los ocupantes del banquillo.

Siro López, durante el último programa de ElDesmarque Madrugada, desveló que uno de los grandes problemas que tiene el vestuario es la gestión que ambos entrenadores han realizado con ellos. Ciertos futbolistas no entienden por qué no tienen mayor protagonismo o por qué otros que vienen cometiendo errores de bulto juegan por decreto.

PUEDE INTERESARTE Mastantuono se marchó del césped insultando al cuarto árbitro tras ser expulsado

Ese es el gran análisis que hace Siro López del estado mental del vestuario blanco y uno de los motivos de la temporada tan irregular que está protagonizando el equipo. Para ello pone un par de ejemplos y desvela qué es lo que desea el futbolista para que este problema no haga mella.

La opinión de Siro López

"No les gusta ninguno, el problema es ese. Claro que hay jugadores, sobre todo los que están jugando menos minutos, los que ven agravios comparativos de jugadores que jueguen como jueguen van a tener el sitio fijo. Brahim no está contento en estos momentos, Valverde sí está contento. El jugador lo que más agradece es que no los engañen y que estén medidos con la misma vara