La final se iba a disputar el 25 de abril, pero la RFEF adelantó la fecha una semana, al 18 de abril

La Supercopa de España 2027 queda virtualmente cerrada, sin plaza extra en LaLiga y con nueva sede y nueva fecha

Compartir







Primera polémica con la final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se jugarán el próximo sábado 18 de abril en La Cartuja el primer título de la temporada. En un principio, esa final se iba a jugar una semana más tarde, el 25 de abril, pero la RFEF se vio obligada a adelantarla ya que coincidía con la Feria de Sevilla, con todo lo que ello implica a nivel de seguridad.

En el calendario inicial de la RFEF, la final se jugaba el 25 de abril, mientras que la jornada 33 de LaLiga se disputaba entre semana, unos días antes, y la jornada 32 el fin de semana anterior. La idea, en este caso, era que los dos finalistas pudieran jugar sus partidos de la jornada 32 el sábado y los partidos de la jornada 33 el martes para llegar a la cita copera con los mismos días de descanso, pero el cambio de fechas cambia sustancialmente esta situación.

LaLiga y la RFEF llegaron a un acuerdo para cambiar las fechas y evitar así la Feria. La final de Copa se jugará el sábado 18 de abril. La jornada 33 se mantiene entre semana, sobre el 22 de abril, mientras que la jornada 32 se traslada al fin de semana del 25 de abril.

Y esto podría afectar de manera negativa al Atlético de Madrid... dependiendo de lo que haga en la Champions League. ¿Por qué? Porque los días previos a la final de Copa se disputan los partidos de vuelta de cuartos de final de la Champions.

El Atlético, marcado por la Champions para la final de Copa

De momento, el Atlético está clasificado para octavos de final, donde se medirá al Tottenham. Si consigue eliminar al Tottenham, se mediría en cuartos de final al ganador del Newcastle-Barcelona, disputaría la ida el 7 u 8 de abril a domicilio y el partido de vuelta, el 14 o 15 de abril en el Metropolitano. Es decir, que en caso de pasar a cuartos y que le toque jugar el miércoles, podría llegar a la final de Copa con sólo cuatro días de descanso y tras jugar una eliminatoria de Champions, con todo lo que ello implica a nivel físico y emocional, mientras que la Real lo haría con al menos seis días de descanso si juega el domingo o incluso siete, si juega el sábado.

En el calendario anterior, los dos equipos estaban destinados a llegar con el mismo descanso, o al menos había opción de cuadrarlo. Ahora, con el cambio de fecha, un posible billete del Atlético a cuartos de Champions le dejaría con mucho menos descanso para la cita de La Cartuja.