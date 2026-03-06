Rubén Uría ve factible el fichaje de Vitinha por el Real Madrid

Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 07:56h.

El madridismo se enamora de Thiago Pitarch y ya ven en él al nuevo Vitinha

Los blancos buscan un jugador de ese perfil

El nombre de Vitinha está dando mucho que hablar en las últimas semanas. Durante este tiempo, el nombre del futbolista del PSG se vincula al Real Madrid como posible fichaje para la próxima temporada. Las últimas declaraciones del brasileño al respecto parecían sentenciar esta compleja posibilidad, aunque algunos ven el vaso medio lleno. Es el caso de Rubén Uría.

Que el Real Madrid necesita un mediocentro organizador y capaz de generar peligro como Vitinha es algo fuera de toda duda después de la temporada que está protagonizando el equipo. Las carencias son evidentes y se busca paliarlas el próximo verano. Vitnha es uno de los favoritos, pero a su vez un fichaje complejo.

El Madrid lo persigue, pese a que en las últimas horas dejó claro que sería una tontería salir de un equipo en el que se siente querido e importante. Sin embargo Rubén Uría, en ElDesmarque Madrugada, se encargó de rescatar unas declaraciones en las que añade un condicional tanto a su continuidad como a la su entrenador Luis Enrique. A tenor de sus palabras, Uría sigue viendo factible su desembarco en el Santiago Bernabéu la próxima temporada.

La opinión de Rubén Uría

"Tenéis que volver a escuchar las declaraciones que ha hecho Vitinha, son lo más sensato del mundo. Ha puesto dos síes. 'Si yo sigo estando también y sigue este entrenador... la pregunta es si en verano vas a salir y si va a seguir siendo este el entrenador el del PSG. Hay que pensar que hay jugadores que el Madrid no está contento con su rendimiento y otros que son buenos futbolistas y que el Madrid va a poner en el mercado en verano. ¿Quién no te dice a ti que uno de los jugadores esos le interesa al PSG y Vitinha acaba en el Madrid?", vaticinó Uría.