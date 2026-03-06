Javi Rayo 06 MAR 2026 - 08:31h.

Fernando Alonso no ha podido ni subirse al coche en los primeros entrenamientos libres

Fernando Alonso y la condición por la que sí pondría en riesgo su salud en Australia

Fernando Alonso se ha dado de bruces con la realidad -y todavía puede ir a peor- que vive Aston Martin. La temporada de Fórmula 1 ha comenzado esta madrugada en Melbourne y el inicio no ha podido ser peor para el piloto asturiano. El bicampeón del mundo no ha podido subirse al AMR26 en la primera sesión de entrenamientos libres por problemas de Honda otra vez- y en la segunda manga se ha tenido que conformar con firmar el vigésimo mejor tiempo, quedando a casi cinco segundos de los líderes de la parrilla. Una situación rocambolesca que ha obligado a Adrian Newey a salir a rueda de prensa para explicar qué está pasando realmente con el equipo de trabajo de Honda.

Se confirma el desastre de Fernando Alonso en Australia

Dicen que una imagen vale más que 1.000 palabras y Fernando Alonso nos ha dado una de valor incalculable. Mientras sus rivales estaban en pista acabando de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo, el piloto asturiano se encontraba sentado en su box, con ropa de calle y mandando mensajes con su teléfono móvil, algo que dista mucho de lo que debería estar haciendo un piloto de Fórmula 1 en condiciones normales.

Aunque más positivo no puede ser, Fernando parece haber asumido ya la realidad. Así lo explicaba hace unas horas en la zona mixta post entrenamientos: "Ha sido un día difícil. El problema de Honda en el FP1 no nos permitió correr y nuevamente los problemas de Honda en FP2 nos limitaron el programa y no pudimos dar tantas vueltas como queríamos. Sólo estoy al volante pero es decepcionante cuando solo suministras a un equipo y no tienes repuestos ni existencias, pero así está la situación".

Unas palabras que reflejan el hartazgo -de momento contenido- que tiene el piloto de Aston Martin y eso que esta pesadilla solo acaba de empezar.