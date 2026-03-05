Aston Martin podría saltarse alguna carrera para proteger la salud de Fernando Alonso y Lance Stroll

Javi Rayo 05 MAR 2026 - 10:39h.

Aston Martin limitará el número de vueltas en carrera de Fernando Alonso y Lance Stroll

Adrian Newey prepara una revolución en el AM26 para que Fernando Alonso empiece a creer de nuevo

Compartir







Adrian Newey ha confirmado durante este jueves los peores presagios para Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll sólo podrán correr unas pocas vueltas en Melbourne porque los problemas con las baterías del AMR26 ya no sólo se traducen en una afectación a la unidad de potencia si no que también tiene consecuencias de salud para sus pilotos, afectando a los nervios de sus manos con el paso de las vueltas. Para proteger a ambos, en la escudería británica se empieza a especular con una posibilidad -de momento algo remota- de saltarse alguna carrera esta temporada hasta que la situación esté solucionada.

Situación límite en Aston Martin

El periodista Roberto Chinchero se hace eco en Motorsport Italia que ya hay voces dentro del paddock que aseguran que Aston Martin podría saltarse algunas carreras en este inicio de temporada dada la gravedad de la situación. Las palabras de Adrian Newey junto al responsable de los motores de Honda no son baladíes. La escudería británica ya ha dejado claro públicamente que si sus pilotos corren se exponen a la posibilidad de que ello afecte a su salud. No correr sería la única solución para evitarlo, y a ojos de la opinión pública la más coherente. No obstante, no es tan fácil. Tras la firma del Pacto de la Concordia, todos los equipos de la parrilla están obligados a correr todas las carreras del campeonato. Sin embargo, la salud de los pilotos está por encima de todo con lo que podría valer de eximente para saltarse el pacto y no tener que pagar un dineral por ello.

Unas palabras que se contradicen en cierto punto con las del propio Fernando Alonso. El piloto asturiano ha verbalizado en las últimas horas que estaría dispuesto a correr y asumir las consecuencias si estuviera luchando por podios o victorias. Y eso sólo tiene dos explicaciones. O bien su gen competitivo le lleva a correr sin importar lo que pueda pasarle o la situación no es tan grave como argumenta Adrian Newey. Sea como fuere la primera prueba de fuego empezará este mismo viernes en Melbourne.