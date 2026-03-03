Saray Calzada 03 MAR 2026 - 13:13h.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se han dado el 'sí quiero', aunque no será el último

Ferrari podría perder a Charles Leclerc para 2027, un efecto colateral de la desastrosa temporada

Compartir







Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se han dado el 'sí quiero' en una ceremonia civil. El piloto de Fórmula 1 ha pasado por el altar justo antes de que empiece la temporada con Ferrari. Fue el pasado 28 de febrero cuando celebraron el evento y han compartido una serie de fotos y vídeos de lo que sucedió en la boda.

Esta no va a ser una boda de un día ya que solo esto es el comienzo. Ahora se han casado por lo civil y en un tiempo volverán a pasar por el altar pero en una ceremonia religiosa. "La primera parte está hecha y la segunda parte será el año que viene con todos nuestros cercanos", dijo en sus redes sociales. "No puedo esperar a volver a casarme contigo de nuevo el año que viene", le respondía Alexandra.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Aitana Bonmatí entre los nominados a los Premios Laureus 2026

Los detalles de la primera boda entra Charles Leclerc y Alexandra

Siendo él piloto de Ferrari, la marca ha estado muy presente en esta primera parte de la boda. Los novios se montaban en un coche de la escudería italiana. En el evento también ha estado presente Leo, su perro. La pareja lleva junta tres años. Se conocieron en la Semana de la Moda de París y desde entonces no se han separado.

PUEDE INTERESARTE Maribel Nadal y su papel de Celestina entre su hermano y Mery Perelló

Comparten en sus redes sociales algunos momentos que viven juntos, pero suelen ser bastantes discretos con su relación. Lo que han revelado de esta celebración sigue en la misma línea que les caracteriza. Ha sido una ceremonia íntima, con los más allegados y con un Leo de lo más protagonista.

En noviembre de 2025 anunciaron el compromiso en sus redes sociales y solo cuatro meses después de han dado el primer 'sí quiero', que ha sido en Mónaco. El vestido de la novia es de la firma de Paolo Sebastian, como ella misma ha confesado en sus redes.