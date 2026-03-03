Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Aitana Bonmatí entre los nominados a los Premios Laureus 2026

Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 12:34h.

Aitana Bonmatí supera a Mariona Caldentey y se convierte en ganadora del Balón de Oro Femenino 2025

Espectacular elenco de deportistas

Compartir







Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet, junto al futbolista francés Ousmane Dembélé, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y el club de fútbol PSG figuran entre los finalistas de los Premios Laureus 2026, que se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.

Los candidatos a las distinciones incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf, el tenista brasileño Joao Fonseca, el ciclista colombiano Egan Bernal, la atleta venezolana Yulimar Rojas y en el apartado paralímpico el nadador brasileño Gabriel Araújo y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez.

PUEDE INTERESARTE Aitana Bonmatí y la selección femenina, ganadoras del Laureus a las mejores de 2023

La sede de la Comunidad de Madrid acogió el acto que desveló los nombres de los finalistas a los premios, los considerados "Óscars" del deporte, seleccionados en una votación en la que han participado más de mil medios de comunicación de todo el mundo.

Entre ellos, el tenista español Carlos Alcaraz, que cerró el año como número uno del mundo y competirá por el galardón al mejor deportista con el piloto Marc Márquez, campeón del Mundo de Moto GP, el ganador del año pasado, el pertiguista sueco Mondo Duplantis, el tenista italiano Jannik Sinner y el ciclista esloveno Tadej Pogacar, triple campeón del Tour.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz se queda en shock con Bellingham y se olvida de darle el premio Laureus: tiene que llegar Marc Márquez y recordárselo

La internacional del Barcelona Aitana Bonmatí, que retuvo el Balón de Oro, optará a relevar a la gimnasta estadounidense Simone Biles como la mejor deportista del último año, frente a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, la nadadora estadounidense Katie Ledecky, las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone y la etíope Faith Kipyegon, ganadoras de títulos mundiales.

El deporte español aspirará también al galardón de equipo del año, por su participación en el combinado europeo de la Ryder Cup de Golf de José María Olazábal, y con Kilian Jornet, que tras coronar las 72 cimas de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en solo 31 días es candidato al deportista revelación. También el programa Fútbol Más, de deporte y bienestar con importante base en Madrid, es candidato al premio "Sport for Good".

Ayuso y Almeida ponen en valor los premios

El alemán Boris Becker (tenis), el francés Marcel Desailly (fútbol) y la británica Jessica Ennis-Hill (atletismo), miembros de la Academia Laureus, participaron en el acto, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó que "Madrid es la capital de España, de la cultura y el deporte".

"En Madrid sabemos que el deporte no entiende ni de fronteras, ni de idiomas. Es un lenguaje universal, como lo es esta región, escenario de principales acontecimientos deportivos y culturales. Es una de las comunidades con mucho deporte, de base, de competición, para niños, mujeres, personas de todas las edades y también la discapacidad, que es nuestra niña bonita", dijo.

La presidenta resaltó la coincidencia este año de la Fórmula 1 y la Fórmula E y la aportación de Madrid a los éxitos del deporte español, con 88 de sus deportistas en los Juegos de París 2024, 38 en la cita paralímpica y 322 medallas en 2025, además de ser líder en deporte femenino, con casi un 30 % más de licencias de fútbol femenino. "Animamos a todos los amantes del deporte a ser parte de estos premios, a formar parte de este momento que está viviendo Madrid, que hace que seamos uno de los mejores lugares del mundo. Daremos nuestra mejor versión para que volváis una y mil veces a esta que es vuestra casa", concluyó en invitación a Laureus.

El alcalde, José Luis Martínez Almeida, también subrayó que Laureus y Madrid comparten su "compromiso con el deporte y la excelencia y el legado que supone el deporte, que tiene la capacidad de transformar y resolver conflictos". "Por eso entendemos que Madrid es el lugar adecuado para ser la capital mundial del deporte ese día y cualquier otro día del año", afirmó.