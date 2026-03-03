Maribel Nadal y su papel de Celestina entre su hermano y Mery Perelló

Saray Calzada 03 MAR 2026 - 09:50h.

Maribel Nadal ha hablado de una faceta más personal de su hermano

Rafa Nadal no se 'moja' en el debate entre Carlos Alcaraz y Djokovic y les compara con Cristiano y Messi

Compartir







Rafael Nadal ya vive una etapa alejada de la élite del tenis. Está más centrado en sus negocios y en su vida familiar. Uno de sus pilares en su academia en su ciudad natal. Su hermana, Maribel, es una pieza importante en esta empresa ya que es la subdirectora. En una entrevista que recoge 'Lecturas' y ha hablado de su labor, de su hermano y cómo intervino para que él y Mery Perelló se conocieran.

Para ella lo que sucede en la academia es casi como una gran familia. "Yo no me siento 'subdirectora', creo que soy una más del equipo". Nadal a pesar de ser una institución en el tenis sigue siendo el mismo de siempre. "Rafa siempre ha sido una persona muy correcta y cercana con todo el mundo. Al final es como siempre nos han intentado educar en casa. Mi hermano es una persona muy familiar y ha mantenido siempre su entorno de amigos de toda la vida", comentó sobre él.

"En parte por esto le muestran tanto cariño. En la academia intentamos rodearnos de buenos profesionales, pero sobre todo de buenas personas. Siempre hemos tenido muy buena relación desde pequeños".

Maribel Nadal y sus pinitos en el deporte

Rafa Nadal ha sido un deportista ejemplar, pero ella también reivindicó que tuvo su faceta en el deporte. "También jugué al fútbol, ¿eh? La verdad es que me encanta practicar deporte, pero nunca me planteé ser profesional. Diría que Rafa se llevó todos los buenos genes".

El extenista al igual que tiene sus amigos de toda la vida, también su pareja ha sido la de siempre. Se conocieron cuando eran adolescentes y desde entonces están juntos y han formado una familia. En todo esto tiene mucho que ver Maribel. Ella estudiaba con Xisca en el mismo colegio. Se hicieron amigas y cuando tenía 14 años le presentó a Mery a su hermano. Fue 'la Celestina' y el resto ya es historia. Siguen siendo amigas, además de cuñadas, y son dos de los pilares en la vida de Nadal.