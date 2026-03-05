Fernando Alonso y la condición por la que sí pondría en riesgo su salud en Australia

Alberto Cercós García 05 MAR 2026 - 09:56h.

Aston Martin se asoma a un ridículo histórico en Australia: salir a pista y retirarse a propósito a las pocas vueltas

Hace meses, pensar en el Gran Premio de Australia creaba expectación e ilusión. Desde Aston Martin, y pasando por el propio Fernando Alonso, marcaban la primera carrera del 2026 como un punto de partido más que importante para el devenir de los implicados. Hablaban de ganar, de tener ya un coche competitivo. Pero la cruda realidad es radicalmente opuesta a lo que uno podía esperar. En los test de Barcelona y Baréin se demostró que ni el AMR26 ni el motor Honda estaban en las mejores condiciones. La sinergia aún tiene que hacerse fuerte y trabajar mucho para ver a la escudería británica luchar por podios y victorias. Un batacazo que se hizo más profundo en los últimos días en Baréin, porque lo problemas en el monoplaza no cesaban. Era, en definitiva, una situación insostenible.

Durante todo este tiempo, Honda ha trabajado a destajo para llegar a Australia en las mejores condiciones posibles. De la misma manera, Adrian Newey ha hecho lo propio con un cambio radical del AMR26. Pero con eso no basta. Y precisamente eso es lo que explica Fernando Alonso en Melbourne, quien se centra en las vibraciones del coche. "La adrenalina es mucho más alta que cualquier dolor. Si estuviéramos luchando por la victoria, podríamos estar tres horas en el coche. Seamos claros. Creo que eso lo supera todo cuando estás en el coche. No tienes ninguna limitación que te impida sentir el coche o lo que estás haciendo. Sin duda, es algo inusual. No debería estar ahí. Tampoco sabemos las consecuencias que puede tener seguir conduciendo así durante meses. Hay que encontrar una solución", cuenta en DAZN.

Así se ve Fernando Alonso el 2026 en la F1

Desde fuera, la situación de Aston Martin parece límite. Pero Alonso intenta ser realista. "Creo que parece más difícil desde fuera, lo cual es comprensible, ya sabes, hay altas expectativas para Aston y estoy de acuerdo en eso. Creo que sabemos lo que hacemos, conocemos las limitaciones del coche y, como probablemente dijo Adrian , empezamos un poco por detrás cuando se unió al equipo y cambió un poco la filosofía del coche", apunta.

"Como ya dije el año pasado cuando renové el contrato, creo que este equipo va a ganar un campeonato es cuestión de tiempo. Ya tenemos todo listo y nos enfrentamos a otra dificultad y desafío con las nuevas regulaciones y el cambio de motor. Pero todo se puede arreglar, esa es la única duda que tengo es si estaré al volante o en una posición diferente en el equipo. Creo que ganaré un campeonato con este equipo tarde o temprano", zanja Alonso.