Marc Márquez y el dardo a Pedro Acosta recordando que él ganó en su primer año en MotoGP

Marc Márquez repasa lo ocurrido en el GP de Tailandia y empieza su particular 'guerra' con Pedro Acosta

Si quiere volver a ganar, Marc Márquez se lo deberá currar

Solamente se ha disputado un Gran Premio de MotoGP, y si todos van a ser parecidos al visto en Tailandia... El inicio del Mundial tuvo prácticamente de todo. Con Marc Márquez sufriendo de lo lindo desde los primeros entrenamientos del viernes, el de Ducati vio cómo le sancionaban en la 'sprint' y cómo el domingo, en plena lucha por el podio, un inusual pinchazo le provocaba el primero 'cero' del Campeonato. Todo eso pasaba mientras Aprilia y KTM confirmaban su gran estado de gracia; siendo Marco Bezzecchi el hombre a batir y con Pedro Acosta alzándose como líder en la clasificación general. Mientras tanto, las caras en Ducati eran un poema. Y es que tras un 2025 de absoluto dominio, el 2026 no ha empezado nada bien para ellos. No solo Marc tuvo problemas, también Pecco Bagnaia, Álex Márquez o Fabio Di Giannantonio.

Pero Marc Márquez tiene varias cuentas pendientes con Ducati. La primera de ellas es su renovación, que sigue en el aire. Si bien la relación entre las partes implicadas es positiva, todo sigue muy parado. La más que posible llegada al box de Pedro Acosta puede estar creando un ambiente complejo entre fábrica y piloto. Pese a que Marc no alza la voz, el tiempo pasa y el catalán insiste en el físico. "Está todo bien por ambas partes, estamos contentos. Le pedía a Ducati empezar, encontrarme bien físicamente. Después de una lesión, el 100% baja. Tengo que ver cómo voy evolucionando, pero todo está en orden", cuenta el español en un acto con Estrella Galicia.

Marc Márquez y su 'pullita' a Pedro Acosta

Es la próxima gran batalla que se espera en MotoGP. El Acosta-Márquez puede marcar un antes y un después en el devenir del Mundial, ya sea esta temporada o la que viene, con ambos en Ducati. Y es que ya son años en los que se comenta que el piloto murciano es el claro predecesor de Márquez. Por nivel, por talento y por hambre de títulos, Acosta está llamado a ser la referencia de MotoGP por muchos años. Pero eso, a Márquez, no le termina de convencer. O al menos eso deja entrever. Nunca ha dicho nada respecto a que vayan a compartir equipo, pero cuando se le presenta un momento para lanzarle un dardo, no lo desaprovehca.

En ese mismo acto de Estrella Galicia, y preguntado por Pedro Acosta, Márquez ha sido claro y breve: "El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año". Una sentencia que deja bien claro que las comparaciones entre los dos pilotos no deberían existir. Porque mientras que Marc va a por su octavo título de MotoGP desde que ascendió a la categoría reina; Acosta aún debe pasar por diferentes fases. Una ya la ha sobrepasado: ganar una 'sprint'. Ahora le queda hacer lo propio un domingo.