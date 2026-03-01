Si quiere volver a ganar, Marc Márquez se lo deberá currar

Marco Bezzecchi y Pedro Acosta; Aprilia y KTM; la hegemonía de Ducati y Marc Márquez está en peligro

Una de las cosas que se pueden sacar en claro del Gran Premio de Tailandia, el primero de este Mundial de MotoGP, es que Ducati tiene muchos rivales con ganas de romper su hegemonía. La fábrica italiana encadena varias temporadas siendo la referencia en la parrilla de la categoría reina, dominando con sus pilotos y enlazando muchos títulos de constructores. Una era que empezó hace tiempo y de la que Marc Márquez se 'aprovechó' el curso pasado. La mejor moto, el mejor piloto. El tándem era único y las expectativas altísimas. Nadie defraudó. El dominio de Marc en 2025 solo se vio descuadrado por momentos con su hermano Álex y, sobre todo, tras su lesión en Indonesia. Pero todo eso ya es pasado. Aprilia y KTM han encontrado la fórmula perfecta para poner en serios aprietos tanto a Ducati como a Marc Márquez. Y en Tailandia se ha demostrado.

Marco Bezzecchi terminó el 2025 siendo el mejor piloto y ha empezado el 2026 de la misma manera. Aprilia tiene la clara consigna de plantar cara a Ducati, y en Noale han dado con la tecla para que eso suceda desde el minuto uno. Porque no solo Bezzecchi ha destacado en Tailandia, también Raúl Fernández y Jorge Martín. El primero de ellos ha terminado tercero en la 'sprint' y en la carrera larga; Martín, por su parte, cuarto este domingo. Resultados esperanzadores para Aprilia y que contrastan radicalmente con el fin de semana de Ducati.

Y es que en la fábrica de Bolonia están con las alarmas encendidas. Únicamente Marc Márquez ha sido capaz de ser competitivo este fin de semana. En la 'sprint' luchó con Pedro Acosta hasta el final por el triunfo; pero en la carrera... un inusual pinchazo le ha privado de estar en el podio. Aún así, eso no empaña el rendimiento del resto de pilotos de Ducati: Álex Márquez por los suelos, Pecco Bagnaia lejos del top5 o Fabio Di Giannantonio sin chispa.

Ducati está en problemas y Marc Márquez deberá dar más de sí si quiere revalidar el título. El español tiene a todos sus rivales en contra, con sed de venganza y con la clara intención de complicarle el 2026. Aprilia está con la flechita para arriba, Acosta está crecido y en Ducati deben encontrar algo para contrarrestarles. Eso sí, el trabajo debe ser rápido y eficaz, porque mientras unos están atravesando un grato momento (véase Acosta o Bezzecchi), en el otro lado de la balanza la situación es crítica. Márquez necesita más de Ducati, estar mejor físicamente y, en definitiva, currar mucho más cada fin de semana para ganar.