Adrian Newey prepara una revolución en el AM26 para que Fernando Alonso empiece a creer de nuevo

Alberto Cercós García 04 MAR 2026 - 16:23h.

En Aston Martin preparan una revolución para el GP de Australia, un AMR26 muy diferente al visto en los test

En malos momentos, medidas desesperadas. Eso deben estar pensando en Aston Martin. Aunque sí es verdad que desde un primer momento explicaron que el diseño del ARM26 cambiaría radicalmente de los test al primer Gran Premio de Australia, seguramente tras ver cómo ha rendido el coche... esos cambios serán aún más pronunciados. La escudería británica, liderada por Adrian Newey y Lawrence Stroll, se embarca en un inicio de Mundial muy complicado. El rendimiento del monoplaza en los test de Baréin por culpa de Honda les dejó con una imagen sin precedentes. Aston Martin llegará a Melbourne envuelta en una crisis que difícilmente superará a corto plazo; y es que, incluso, hay rumores que dicen que su Gran Premio se limitará en dar una sola vuelta en carrera para minimizar daños. Un ridículo histórico que, obviamente, intentarán evitar.

Mientras en Honda el trabajo es incesante, Newey tiene otros planes para el AMR26. Los continuos problemas que Aston Martin vivió tanto en Barcelona como en Baréin ha 'obligado' al ingeniero británico a profundizar en los cambios que quiere introducir en el monoplaza. Como si de una rabieta se tratara por la frustración creada en los test, Aston Martin prepara una revolución completa del diseño del coche. Cuentan en SoyMotor que el AMR26 que saldrá a pista en Australia tendrá poco que ver con el visto en los test. "El AMR26 que corra en Melbourne va a ser muy diferente al que la gente vio en Barcelona y el AMR26 con el que acabemos la temporada en Abu Dabi también será muy diferente. Es muy importante tener la mente abierta", avisaba el propio Newey a principios de febrero.

Adrian Newey y un concepto diferente para el AMR26

Con todos los problemas que por culpa de Honda se les presentó a Aston Martin, ese nuevo concepto que propondrá Newey a Fernando Alonso y Lance Stroll deberá adaptarse a las prestaciones de un deficiente motor. A nivel de diseño, en los test se estuvieron probando diferentes soluciones para que el motor no se sobrecalentase y que haya más refrigeración (véase las branquias en los laterales). También se deberá tener en cuenta la propia aerodinámica, que en los test no rindió como Newey tenía previsto.

Lo que está claro es que ni Newey ni Aston Martin bajarán los brazos. El discurso que mantienen es claro, tanto en la fábrica de Silverstone como en Honda: tienen localizados los problemas y, con trabajo duro para solucionarlos, el AMR26 será competitivo durante la segunda parte de la temporada.