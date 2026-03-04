Honda ya tiene una hoja de ruta para Fernando Alonso y pide paciencia a Aston Martin

Alberto Cercós García 04 MAR 2026 - 10:10h.

En Honda son conscientes de la crítica situación que atraviesan y esperan darle a Fernando Alonso un motor a la altura

A pocos días para que de comienzo el Mundial de Fórmula 1 en Australia, las dudas que existen con Aston Martin y Honda son muy altas. Los rumores sobre el papel que tendrán en el primer Gran Premio de la temporada son terroríficos, y prácticamente nadie espera ver a Fernando Alonso dando un paso adelante durante este fin de semana. En los test de Baréin quedó bastante claro lo mal integrado que estaba el nuevo motor, así como las diferentes piezas que Adrian Newey inventó para el AMR26. La sinergia que tanta ilusión levantaba se está convirtiendo en una pesadilla. Y eso que el Mundial no ha ni empezado. Para Honda, estos últimos días el trabajo ha sido incesante. Han luchado para que el AMR26 llegue a Melbourne de la mejor manera posible, pero la cruda realidad dicta que eso no será así. Sin embargo, sí existe una hoja de ruta importante para que durante el 2026 las prestaciones vayan de menos a más. Al menos, eso asegura Koji Watanabe.

Honda tiene en su agenda priorizar diferentes aspectos de su motor. Tras los nefastos test en Baréin, los problemas de fiabilidad están a la orden del día. "Ahora sabemos dónde tenemos que mejorar en cuanto a fiabilidad y también en lo relativo a las prestaciones de la unidad de potencia. Nuestra prioridad es cerrar la desventaja en estas dos áreas tanto como sea posible. Carrera a carrera, tenemos que afinar y optimizar", cuenta en AS el japonés. "En este momento, nuestra atención está en mejorar la fiabilidad de la unidad de potencia. Después, trabajamos muy volcados con el equipo en la manejabilidad, donde hay mucho que podemos hacer en cuanto a la integración de la unidad de potencia en el AMR26", apunta.

De la fiabilidad a la competitividad, los retos de Honda

En la fábrica japonesa saben a la perfección cuáles son los puntos débiles que tiene el motor. Y no solo la fiabilidad es un punto a tener en cuenta, sino también el hecho de crear una unidad de potencia competitiva ante el resto de fábricas. Mercedes, Ferrari o Red Bull con Ford están más adelantadas en ese sentido. Por ello, Honda necesita varias semanas para intentar ponerse al nivel de todos ellos y piden un tiempo prudencial para que eso ocurra.

"Estamos priorizando los problemas y tratando de resolverlos paso a paso. Esto será un trabajo continuo que llevará algo de tiempo. Nos tomaremos cada carrera del inicio de la temporada como una manera de aprender de la unidad de potencia, su integración en el chasis y cómo podemos optimizar la gestión de la energía", zanja Watanabe.