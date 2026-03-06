El ‘me gusta’ de Sergio Ramos sobre un posible regreso al Real Madrid

Saray Calzada 06 MAR 2026 - 10:37h.

Sergio Ramos no vería con malos ojos regresar al Real Madrid

El mensaje sobre liderazgo de Sergio Ramos tras presenciar en el Bernabéu la derrota ante el Getafe

Compartir







El Real Madrid atraviesa por uno de los momentos deportivos más delicados de los últimos años. Está luchando por dos títulos todavía, pero el nivel de juego y la imagen que han dado los jugadores en los últimos meses no son muy esperanzadores para los madridistas. Algo que echan en falta en la afición es jugadores con carácter, que sean líderes en el vestuario y en el campo y por eso a veces en redes recuerdas tiempos pasados en donde había futbolistas como Sergio Ramos que eran una institución.

En los últimos tiempo se ha hablado mucho en redes que una de las cosas que necesita este equipo es un jugador que dé una voz a tiempo en el campo y que saque el carácter competitivo que caracteriza al Real Madrid. Sergio Ramos está en el pensamiento de muchos y una cuenta en donde se hablan de cosas del equipo blanco pusieron una foto de él vistiendo la camiseta del Madrid con un mensaje: "¿El último baile de Sergio Ramos?", se preguntaban.

Sergio Ramos sigue pendiente del Real Madrid

Esto ha llegado a Sergio Ramos y no ha dudado en darle a 'me gusta' por lo que él no vería con malos ojos regresar al equipo en donde fue una leyenda. El central fue capitán y consiguió numerosos títulos. El jugador no se ha retirado y ahora se encuentra sin equipo desde que se fue del Rayados de Monterrey.

A pesar de que se fue del club blanco tras no conseguir renovar en 2021 sigue muy pendiente de lo que hace el Real Madrid. Hace unos días colgaba él mismo en sus redes sociales una imagen de él en uno de los palcos viendo el partido ante el Getafe. Encuentro que perdió el equipo de Álvaro Arbeloa y justo después puso un vídeo en donde hablaba de liderazgo. Quizás es algo que ve que le falta a los suyos.