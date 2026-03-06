Álvaro Borrego 06 MAR 2026 - 12:19h.

El malagueño podría reaparecer después del parón

Cucho Hernández cuenta la cruda realidad de la lesión de Isco Alarcón: "Es una situación jodida"

Isco Alarcón podría estar de vuelta a principios de abril. Si todo va según lo previsto, Manuel Pellegrini espera poder contar con él después del parón de Semana Santa. El entrenador ha reconocido que en ningún caso estará antes (sí podría hacerlo Amrabat), pero el malagueño "ha ido evolucionando bien" de su lesión y podría reaparecer con el grupo en esas fechas.

Durante todo este proceso en el Real Betis no se han atrevido a dar un pronóstico certero y siempre han optado por mantener la cautela, dado que la vuelta del jugador dependerá única y exclusivamente de cómo se encuentre el propio futbolista. Las voces más optimistas señalan a mediados de abril, justo en esos presumibles cuartos de final de la Europa League, cuando se pueda materializar su reaparición en los terrenos de juego, aunque ninguna de las voces consultadas se atreve a decir con certeza cuándo se materializará la tan anhelada vuelta. Sea como fuere, hoy Manuel Pellegrini arrojó algo más de luz. Y, si todo va según lo previsto, su regreso podría consumarse a mediados de abril.

"También ha ido evolucionando bastante bien en su recuperación. No estará antes (del parón). Después del parón veremos si se logra integrar a los trabajos grupales. Una vez se integra al grupo siempre son una o dos semanas para recuperarse. Tanto él como Gio ninguno de los dos está para antes del parón", explicaba Manuel Pellegrini, quien señaló que a principios de abril el malagueño podría estar de vuelta al grupo.

Isco, en silencio

Mientras tanto, Isco Alarcón sigue trabajando en solitario, aunque ya ha realizado algún trabajo sobre el césped. El jugador acude diariamente a la ciudad deportiva para tratarse con los readaptadores y será su dolor, cuando remita, el que marcará cuándo realmente está preparado para competir.

En la antesala del derbi, cuestionado sobre su estado físico, Isco Alarcón reconocía estar algo mejor y desea con todas sus fuerzas estar de vuelta lo antes posible. "Esperemos, esperemos", argumentaba el futbolista andaluz. Sobre el mediapunta habló uno de los compañeros con el que mejor se entendía dentro del campo. Cucho Hernández reconoce que el malagueño está en "una situación jodida" y aunque todos quieren su vuelta, el deseo generalizado es que no ocurra nada prematuro y que lo haga en plenitud de condiciones.