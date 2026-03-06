Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 17:18h.

"A Vigo le hicieron trampas para sacarla de los once precandidatos", recuerda

Claudio Giráldez recupera piezas en el Celta en una convocatoria con tres bajas

Abel Caballero ha concedido una entrevista en ElDesmarque donde ha tratado varios temas interesantes. Desde el partido del Celta de Vigo frente al Real Madrid a la estatua que tendrá Iago Aspas cerca del estadio de Balaídos. Aunque el tono general fue bastante distendido, el alcalde no tuvo más remedio que ponerse serio al tratar un tema espinoso: la candidatura de Vigo como sede para el Mundial 2030. De momento está fuera, aunque la caída de Málaga por la imposibilidad de remodelar La Rosaleda para entonces ha abierto un pequeño resquicio por el que la ciudad gallega pretende colarse.

Sin embargo, Abel Caballero afirma que el propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol está bloqueando la candidatura: "Con la oposición total de Louzán, que ayer en la comisión interministerial se despachó atacando a Vigo de una forma feroz e intolerable. ¡Intolerable! Tan intolerable que le contestó la ministra de Educación y de Deportes diciendo que ya no quería que hubiera rencillas políticas por frustraciones políticas que puede tener Louzán. Porque, efectivamente, la diputación la perdió por la ciudad de Vigo y por los votos de la ciudad de Vigo. Pero detrás de Louzán y apoyando a Louzán en el no a Vigo, está Alfonso Rueda, el presidente de la Junta de Galicia. Por tanto, de ningún modo", asegura.

En este sentido, recuerda la noticia en la que se conoció que las sedes fueron escogidas completamente a dedo: "A Vigo le hicieron todas aquellas trampas y nos quitaron de la preselección de los 11 preseleccionados de una forma intolerable. Una reunión de alguien que parece que se reunió consigo misma, y otros dos que no se reunieron. Bueno, intolerable. Aquello fue tremendo. Lo lo destapó el diario El Mundo, al que yo se lo agradezco mucho, pero siguen en eso. Siguen en que Vigo no sea sede y reunimos todos los requisitos para ser sede en este momento", asegura.

Abel Caballero recuerda que, incluso así, de entre las once preseleccionadas se cayó una: "Cuando se fue Málaga tenía que haber metido inmediatamente a Vigo, ¿por qué no lo hizo?", se pregunta. Y es que la visita de la FIFA es inminente: "¿Por qué no te das cuenta del bochorno que es que va a venir la FIFA la semana que viene, tenemos 11 sedes y solo nos van a llevar a 10 campos? Es un ridículo de la Federación, y como país no nos deja en buen lugar de nuevo", anticipa. Por tanto, sí, yo sigo. Y se lo dijo la ministra de deportes, que de ningún modo se podía atacar a Vigo ahí. Fíjate tú, Rueda y Louzán diciendo Vigo no y la ministra de deportes diciendo Vigo sí. Pues el alcalde de Vigo también dice Vigo sí", asegura.

Eso sí, anticipa que hará todo lo posible para que se recupere la candidatura de Vigo: "Yo voy a dar la batalla total en favor de esta ciudad y me guardo todas las armas que tenga a mi alcance. Las armas democráticas y las armas legales. Porque quitar a una ciudad de una selección para ser sede en una reunión que no existió es digno de verse en términos jurídicos, no descarto nada.