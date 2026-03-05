Celia Pérez 05 MAR 2026 - 15:50h.

Carl Starfelt, Marcos Alonso y Borja Iglesias vuelven a la lista

El Celta podría quedarse sin Europa League si la Real Sociedad gana la Copa del Rey

El Celta de Vigo recibe este viernes la visita del Real Madrid en Balaídos en un choque donde los celestes llegan lanzados, vencedores de sus cuatro últimos encuentros y con la moral por las nubes, ante un cuadro blanco asolado por las bajas y en dinámica negativa, jugándose todo el curso en las dos próximas semanas. Un duelo para el que Claudio Giráldez recupera piezas importantes y que deja fuera a tres hombres.

El técnico celeste ha dado la convocatoria este jueves y han entrado los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, a los que dio descanso en Montilivi por unas molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas frente al Girona. En cuanto a las bajas, Pablo Durán se queda fuera por lesión, y Yoel y Cervi por decisión técnica.

Convocatoria de Claudio Giráldez para el Celta-Real Madrid

Iván Villar, Andrei Radu, Marc Vidal, Car Starfelt, Óscar Migueza, Joseph Aidoo, Sergio Carreira, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Matías Vecino, Miguel Román, Borja Iglesias, Fer López, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Williot Swedberg, Hugo Álvarez y Jones El-Abdellaoui.

La presión del Real Madrid se cruza con la ambición celeste. El equipo de Claudio Giráldez vive su mejor momento del curso, relanzado futbolísticamente por una mejoría defensiva que lo ha llevado a ganar sus últimos cuatro partidos oficiales, dos de Liga (Mallorca y Girona) y los dos de la eliminatoria europea ante el PAOK.

Eso sí, aunque el equipo de Arbeloa llega tras dos derrotas, Claudio no se fía. "Me cambiaba por ellos. Me gustaría estar segundos en LALIGA y en octavos de Champions. Están en un momento de la temporada de posicionarse. Van a pelear por los dos títulos más importantes. El entrenador lleva poco tiempo y supongo que estará en ese momento de que el equipo vaya a su idea. Esto requiere un proceso, un tiempo. Vienen de dos derrotas que no es algo normal o habitual en un equipo como el Madrid o el Barça, pero eso les hace todavía más peligrosos", comentó al respecto.