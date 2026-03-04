Fran Fuentes 04 MAR 2026 - 17:59h.

Junto a él, Claudio Giráldez recupera a otros dos jugadores

El Celta de Vigo tendrá una buena noticia con Marcos Alonso. El defensor ya tiene el alta médica y estará listo para reaparecer en el partido frente al Real Madrid, correspondiente a la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS. El regreso de un jugador importante que no solo aporta contundencia y liderazgo al eje de una zaga joven, sino también un guante en el pie y un ejecutor de penaltis sumamente preciso. Así las cosas, Claudio Giráldez tendrá a su mariscal disponible para recibir a los de Álvaro Arbeloa en Balaídos. Junto a él también volverán Carl Starfelt, que tuvo molestias pero se reincorporó el pasado martes, y Borja Iglesias, que cumplió ciclo de amonestaciones ante el Girona en Montilivi.

Quien sigue fuera en el Celta es Pablo Durán, que sigue recuperándose de su esguince en la rodilla izquierda. El delantero sigue ausente de los últimos entrenamientos y todo apunta a que tampoco volverá a tiempo para jugar frente al conjunto blanco. Sea como fuere, Claudio Giráldez tiene varias opciones sobre la mesa para completar su ataque. Con el regreso de Borja Iglesias, más el recuperado Ferran Jutglà, sumados a Williot Swedberg, Jones El-Abdellaoui, Hugo Sotelo, Fer López o el propio Iago Aspas, quien ha demostrado recientemente que aún le queda fútbol en sus botas, el técnico podrá configurar un ataque de garantías.

Así las cosas, el Celta de Vigo recibe a un Real Madrid herido que, tras perder contra el Getafe CF, buscará lamerse las heridas y recuperar sensaciones. Por su parte, el conjunto celeste intentará prolongar la buena dinámica que tiene en las últimas semanas, con cuatro victorias consecutivas y un empate entre LALIGA y la UEFA Europa League. Las sensaciones son muy positivas y el equipo anda con una gran confianza, por lo que este partido puede suponer un golpe anímico clave para el devenir de la competición.