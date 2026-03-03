Giner: "He hablado con Lubo Penev, está animado para vivir pero es consciente de su gravedad"
"Lubo, la vida te quiere con nosotros": Vuelve la pancarta que hace 21 años lideró la lucha de Penev contra el cáncer
Ya ha sido intervenido una vez y valora nuevos tratamientos
La Asociación de Futbolistas del Valencia CF, en colaboración con el Valencia CF, el Atlético, su Asociación de Veteranos y el Celta de Vigo, sigue recaudando fondos para ayudar a sufragar la complicada operación a la que tiene que someterse Lubo Penev. El exdelantero y exseleccionador se encuentra ya en su país tras haber sido ingresado en una clínica oncológica de Alemania por culpa de un cáncer de riñón dónde fue sometido a una primera intervención. Tras superarla, el pronóstico es muy grave y el delantero búlgaro sigue sometido a un tratamiento extenso y costoso después de que los médicos trabajaran para definir cómo afrontar de manera adecuada su enfermedad. En es sentido, sus ex compañeros en Valencia y el propio Valencia CF aunaron esfuerzos para recaudar fondos para sufragar el mencionado tratamiento. Para ello sigue abierto un número de cuenta esta recaudación solidaria y benéfica que está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. Otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid o Celta han mostrado ya su respaldo a la iniciativa.
"Requiere un tratamiento largo y costoso", explicaba este lunes Fernando Giner, presidente de los veteranos del Valencia CF en el programa La Banda de À Punt. "Sigue necesitando mucha ayuda y yo le dije que vamos a estar ahí".
"Me ha llamado hoy Lubo. No esperaba su llamada. En cuanto he visto su número me he emocionado. Al escucharlo me he emocionado. Me ha dado las gracias diez veces porque me encuentro en esta situación delicada. Va a ser duro, va a ser largo el tratamiento y sigo necesitando vuestra ayuda", explicaba Giner que añadía: "Por supuesto que vamos a seguir estando ahí".
El presidente y uno de los futbolistas con más encuentros en la historia del Valencia CF detallaba que "todavía no ha pasado lo más grave, no ha salido del peligro. Está en tratamiento, ha estado en Alemania y ahora mirando otras opciones y parece que esa primera intervención parece que ha ido bien. Yo lo he escuchado con una voz ronca, fastidiada pero animado", contaba Giner. "Está animado para vivir pero consciente de su gravedad. Sabe lo que tiene. Por eso está muy agradecido a lo que hacemos por él, pero también sabe que sigue necesitando ayuda. Son tratamientos largos y caros y nosotros, con el club, el Atlético, el Celta... He hablado con todos, estaremos ahí para ayudarlo".
