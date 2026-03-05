Claudio Giráldez no se fía del Real Madrid: "Me cambiaba por ellos"

Saray Calzada 05 MAR 2026 - 14:28h.

Claudio Giráldez habló de cómo llega el Real Madrid y de no confiarse ante las dos últimas derrotas de los blancos

Marián Mouriño le pide a Madonna una camiseta del Celta de Vigo histórica que llevó en un concierto en Balaídos

Compartir







El Celta de Vigo recibe al Real Madrid en la jornada 27 de LALIGA. Álvaro Arbeloa afronta una salida difícil ya que llegan con dos derrotas consecutivas y con muchas bajas. Claudio Giráldez tomaba la palabra en la previa al duelo contra los blancos y no ve que el equipo blanco esté pasando por tan mal momento.

"¿Que si son los favoritos? El Madrid es favorito en todos los partidos que juegue, salvo el Barça o equipos de Champions. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener nuestro máximo nivel para poder competir contra ellos. También parecía imposible ganar en el Bernabéu y lo conseguimos. Hay que estar perfectos y tener esa pizca de suerte", decía sobre cómo afronta este duelo contra el equipo blanco.

PUEDE INTERESARTE El Celta podría quedarse sin Europa League si la Real Sociedad gana la Copa del Rey

Claudio Giráldez y cómo llega el Real Madrid

El equipo de Arbeloa llega tras dos derrotas, pero Claudio no se fía. "Me cambiaba por ellos. Me gustaría estar segundos en LALIGA y en octavos de Champions. Están en un momento de la temporada de posicionarse. Van a pelear por los dos títulos más importantes. El entrenador lleva poco tiempo y supongo que estará en ese momento de que el equipo vaya a su idea. Esto requiere un proceso, un tiempo. Vienen de dos derrotas que no es algo normal o habitual en un equipo como el Madrid o el Barça, pero eso les hace todavía más peligrosos", comentó al respecto.

Giráldez hablaba de las bajas del Madrid, pero sabe que el Madrid tiene muchos recursos para sustituir a cualquier jugador. "Cada uno tiene sus características y nos tenemos que adaptar a ellas". El entrenador del Celta hablaba de los objetivos y que también están en la línea de poder conseguirlos. Ahora están en puestos europeos y esperan poder seguir luchando por ello. "Me gustaría que continuáramos en esta misma línea de aquí a final de la temporada", dijo sobre su equipo.