Álvaro Arbeloa habló sobre las bajas del Madrid, pero no lo ve como una excusa para enfrentarse al Celta

Álvaro Arbeloa ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse al Celta de Vigo. El Real Madrid lleva dos derrotas en LALIGA y necesitan ganar para no dar el campeonato por perdido. El entrenador quiere dejar los resultados de Osasuna y Getafe atrás y centrarse en lo que viene.

"Son dos derrotas seguidas en Liga. En un equipo como el Madrid la derrota siempre es difícil de gestionar, pero ahora solo pensamos en el partido de mañana. Sabemos el nivel que tenemos que mostrar y que depende mucho de nosotros mismos. El pasado no existe y solo pensamos en Balaídos".

El técnico no quiere centrarse en las derrotas y solo busca ganar. "No es que no me guste, es que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí hay que ganar. Puedo venir aquí del proceso y el aprendizaje, pero no serviría de mucho. Soy consciente de que el equipo puede jugar mucho mejor, que hay una gran plantilla y estaremos con la misma confianza".

Álvaro Arbeloa y las bajas en el Real Madrid

El Real Madrid se presenta a este partido con muchas bajas, pero para Arbeloa esto no es un problema. "Ninguna, me lo pone más fácil porque tengo que pensar menos", decía entre risas. "Con confianza que es lo que les trasmito a mis jugadores, nos tenemos que crecer ante las adversidades. Se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Este es el momento en el que se tiene que ver si somos valedores para llevar esta camiseta".

Habló de dos casos en concreto con Mbappé y Bellingham que se están tratando de sus lesiones en sus respectivos países. "Sí, hablo con él todos los días. Lo tenemos controlado, lo que le pasa y cómo está. Es un proceso en el que vamos a ir día a día, pero son todo buenas noticias a día de hoy", dijo sobre el francés. Aseguró que estos viajes están bajo la supervisión del club. "Organizadas por los servicios médicos del Madrid. Han estado en Londres y París acompañados por gente del club. Todo está supervisado por el Madrid".