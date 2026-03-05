Franco Mastantuono, una posible cesión y la opción de que regrese a River Plate

Lucas Gatti Argentina, 05 MAR 2026 - 08:56h.

Tendría sitio en el equipo y acaba de llegar Coudet, pero...

El Real Madrid ya piensa en una cesión para Mastantuono

Compartir







La última imagen que dejó Franco Mastantuono en un campo de juego no fue buena. En Chamartín, fue expulsado sobre el cierre del partido que terminó en derrota del Real Madrid ante el Getafe. El mediocampista ofensivo le dijo varias veces al árbitro Muñiz Ruiz “vaya vergüenza, vaya p... vergüenza”. Acto seguido, recibió la roja que lo mandó al vestuario antes de tiempo. Por ese acto, al argentino le han caído dos encuentros de suspensión.

A raíz de un mal presente del talentoso futbolista, surgió el rumor en los pasillos del Santiago Bernabeu sobre una posible salida en el próximo mercado de fichajes, ya que el Real Madrid analiza el futuro del joven de 18 años y no descarta cederlo a préstamo para que vaya teniendo más rodaje y no le pese tanto la camiseta blanca.

Mastantuono podría seguir los pasos del brasileño Endrick, que se destaca en el Lyon francés, y de esta manera, pasar a un equipo con opciones de competir en Europa. Son pocas las oportunidades que le llegarán en el Madrid. Esta posibilidad surgió al observar el crecimiento del delantero brasilero en el fútbol de Francia luego de un año y medio de estar en confinamiento futbolístico.

Hasta acá, el director técnico Alvaro Arbeloa no le dio mucha continuidad. Ha ido de más a menos para jugar 40’ minutos en los últimos seis partidos. Desde su llegada hace menos de un año a la Casa Blanca, Mastantuono tuvo más rodaje con el exentrenador Xabi Alonso, que lo colocó como titular en varios partidos, pero tuvo pocos sobresaltos.

El zurdo anotó un gol ante el Levante en la sexta jornada de LaLiga. Perdió la explosión que había mostrado en River Plate que deslumbró en los Superclásicos contra Boca Juniors. Hoy, se muestra frio y con dificultades físicas para adaptarse al fútbol español. Tampoco lo ayudó su opaco rendimiento por Copa del Rey en el encuentro contra el Talavera, señalado por haber cometido errores de concentración.

En el mercado de pases pasado, existió una versión que indicaba de una posible cesión del argentino en enero, pero fue desmentida rápidamente por la dirigencia madrileña. Además, se dio en ese mes el cambio de entrenador, entre la salida de Alonso y la llegada de Arbeloa, que generó esperanzas en Mastantuono de tener mayor protagonismo en el equipo. Pero no supo aprovechar hasta ahora, las pocas oportunidades que tuvo.

¿Vuelta de Mastantuono a River Plate?

Otra posibilidad que existe es su regreso a mitad de año a River Plate, club que lo vio brillar en su mejor momento de su carrera, lo que le generó una venta récord de más de 45 millones de euros que abonó la Casa Blanca. Hoy, la situación no es fácil.

El Millonario acaba de contratar a Eduardo Coudet hasta diciembre de 2027. Si bien tiene la oportunidad de sumar dos refuerzos, Mastantuono no sería uno de los apuntados por su reciente salida. El volante ofensivo es del gusto del entrenador y hasta podría ensamblarlo en su equipo predilecto al lado de Juan Fernando Quintero, pero la dirigencia millonaria no estaría en condiciones hoy de desembolsar mucho dinero para el regreso de su último hijo prodigo.

Lo cierto es que con Vinicius y Mbappé, cuando se recupere de la lesión, las oportunidades de Mastantuono serian limitadas, su progresión podría estancarse y cederlo a préstamo sería una buena opción para ambas partes (dirigencia y jugador) para recuperar su buen futbol y que no pierde terreno en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara a la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.