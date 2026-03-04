Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 11:37h.

Castigos para los árbitros de VAR del Girona-Barcelona y Real Madrid-Real Sociedad

Pone dos ejemplos en los que dice sentirse perjudicado

Cada temporada, uno de los temas candentes jornada tras jornada son las actuaciones arbitrales y la intervención del VAR en según qué acciones. Y de la mano de ese debate se polemiza mucho sobre las decisiones que se toma por medio de esta herramienta con los grandes clubes como el Barcelona o el Real Madrid. En este sentido, las últimas declaraciones de un veterano del balompié como Arturo Vidal han ido dirigidas al conjunto blanco como un dardo envenenado.

En el podcast Enfocados, al chileno le preguntaron sobre la llegada del VAR al futbol y si se habái sentido robado por el Madrid en alguna ocasión. Arturo Vidal no dudó en responder con dureza. "Sí, me he sentido robado por el Madrid. En dos partidos con el Bayern de Múnich en Champions, en cuartos y en semifinales, cuando nos eliminaron. Por eso inventaron el VAR, para que no robaran más", expresó con rotundidad.

Una reacción en medio de una polémica

La airada reacción de Arturo Vidal señalando los arbitrajes al Real Madrid entra en conflicto con la actualidad y lo sucedido el pasado lunes con Rüdiger en el Santiago Bernabéu. Diego Rico, jugador del Getafe, recibió un rodillazo del alemán en el rostro que le dejó noqueado durante un rato. El árbitro no señaló nada en dicha acción y desde el VAR tampoo llegó respuesta alguna. La jugada ha sido muy criticada durante la semana, sobre todo por el protagonista y sus compañeros.

"Si fuera al revés, me hubieran caído igual diez partidos. No habría jugado en toda la temporada. Entonces no sé para qué está el VAR. Se sabe de sobra que va a darme a posta porque en la jugada anterior tenemos un rifirrafe que pita falta y de camino a la defensa va diciendo cosas. En la jugada siguiente me llega el balón y veis que casi aparta a su compañero para reventarme la cara. Si me pilla, me podría haber dejado ahí en el césped", comentó Diego Rico en los micrófonos de Cope.