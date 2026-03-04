Pablo Sánchez 04 MAR 2026 - 08:40h.

El problemón de Arbeloa en el Real Madrid, hasta 10 bajas y un solo central ante el Celta

Pone el foco en la eliminatoria frente al Manchester City

El Real Madrid vive días complejos en el momento clave de la temporada. La inesperada derrota en LALIGA EA SPORTS frente al Getafe ha puesto en entredicho de nuevo el nivel de la plantilla y deja el título liguero en una situación bastante comprometida. Todo ello con la eliminatoria de octavos de Champions frente al Manchester City a la vuelta de la esquina. El foco de las miradas se expande al banquillo, al terreno de juego y también al palco con la figura de Florentino Pérez.

El presidente del Madrid fue objeto de debate en ElDesmarque Madrugada. Siro López, habitual contertulio, dejó caer que incluso no descartaría la dimisión del presidente si el conjunto merengue cae derrotado frente al Manchester City. Considera que cierto sector del madridismo rechaza su continuidad y que ese número de detractores crecerá si caen ante el conjunto británico.

"Igual estamos hablando de palabras mayores. Yo no lo descartaría. Si hay una ecatombe con el Manchester City, en LaLiga empatas en Vigo, aunque yo creo que da igual porque no hay posibilidades...Ya ha habido dos veces que un grupo minoritario ha pedido la dimisión y entiendo que si el próximo miércoles hay una ecatombe esa minoría puede ser un poco más amplia", sentenció Siro.

La imagen del entrenador

Siro también abordó cuál es la situación actual del entorno blanco sobre la figura de Álvaro Arbeloa y una plantilla cada vez más señalada. "Hay preocupación pero no se van a tomar decisiones drásticas porque son conscientes de que sería una imagen ya absolutamente lamentable. Yo creo que apuntan a los dos. No eluden de responsabilidad a Arbeloa y tampoco a los jugadores. No sabría decirte en qué porcentaje culpabilizan más al entrenador que a los jugadores. Creo que culpabilizan a las dos partes. Según lo que hablas yo diría que consideran más culpables a los futbolistas. No les valía Ancelotti, no les valía Alonso...", agregó.