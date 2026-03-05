Las dos condiciones de Massimiliano Allegri para fichar por el Real Madrid con Modric en escena

Celia Pérez 05 MAR 2026 - 14:14h.

El italiano es uno de los favoritos para ocupar el banquillo blanco

En Italia sitúan a Massimiliano Allegri en el banquillo del Real Madrid mientras crecen las dudas con Arbeloa

Álvaro Arbeloa está ahora en el punto de mira. Los resultados del equipo no acompañan y ello ha llevado a que comience a cuestionarse la confianza en el técnico blanco. Lejos de dar con la tecla y tras dos derrotas consecutivas en LALIGA, la última el duro tropiezo en el Bernabéu frente al Getafe, el club parece que comienza a plantear un escenario con otros candidatos al puesto como es Massimiliano Allegri.

El técnico italiano, ahora en el Milan, es un antiguo nombre vinculado a la órbita blanca y que ahora vuelve a cobrar fuerza. En Italia plantean que Allegri sería el favorito para cambiar sustituir a Arbeloa al frente del conjunto blanco, aunque para eso habría puesto dos condiciones importantes. Para llegar al Santiago Bernabéu, según Tuttosport, el italiano habría pedido dos hombres para reforzar el equipo. Uno de ellos sería Luka Modric.

El italiano desearía que exfutbolista blanco formara parte de su proyecto por imagen y experiencia. El croata tiene los galones suficiente para aportar su liderazgo al equipo y sería una pieza importante. El otro requisito sería el fichaje de Andrien Rabiot como refuerzo ideal para un centro del campo en el que están Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Güler y Camavinga. Florentino Pérez quiere un entrenador de la categoría de Allegri, que sea capaz de gestionar el talento de un vestuario cargado de estrellas.

De momento, la opción de Allegri está en la mesa mientras Álvaro Arbeloa sigue perdiendo la confianza tanto de la planta noble del Bernabéu como de la plantilla. El técnico que había subido hasta el primer equipo para enderezar el rumbo no termina de dar con la tecla y todo podría acabar costándole el puesto.

Mientras tanto, Arbeloa sigue confiando en la plantilla y en su trabajo al frente del equipo. Pese a la derrota ante el Getafe, no ve imposible dar caza al Barcelona y terminar ganando LaLiga. "Quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36. Nadie va a tirar la toalla, esto es el Real Madrid. Cuatro puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla. Aquí no se va a rendir nadie", sentenció en su última rueda de prensa.