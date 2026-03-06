Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 20:35h.

La sanción al árbitro de VAR podría llegar en la próxima jornada por una "cuestión de días"

La designación de Valentín Pizarro Gómez como AVAR (árbitro de VAR) del partido entre el Athletic Club y el FC Barcelona ha traído mucha polémica. Y es que se trata del mismo que no avisó del rodillazo en la cara de Antonio Rüdiger a Diego Rico. Y es que las imágenes no dejan lugar a dudas: se trata de una agresión sin balón en toda regla que debió castigarse con tarjeta roja directa. ¿Es un premio a su actuación que le den un partido tan importante muy poco tiempo después de ese error flagrante? ¿Por qué no le meten en la nevera? A todas estas preguntas responde Mr. Asubío, especialista arbitral y colaborador de ElDesmarque.

"Todo el mundo contaba con que es un error flagrante del árbitro madrileño no mandar al monitor a su compañero para que saldara o que pudiese ver una posible tarjeta roja de Rüdiger sobre Rico, y entonces al verlo designado la gente dice que es una locura que el árbitro madrileño no fuese castigado, apartado o conocido popularmente como un nebrazo para Valentín Pizarro Gómez. Pues bien, aquí puede ser una cuestión de días", explica.

La sanción a Pizarro Gómez, una cuestión de plazos y tiempo

Pero ¿a qué se refiere con eso de "¿cuestión de días?" El mismo lo explica: "La comisión de expertos para las designaciones formada por Fran Soto, presidente del CTA, Teixeira Vitienes y Gregorio Manzano, se reúne todos los lunes por la mañana. Todos los lunes por la mañana deciden las designaciones del fin de semana siguiente. El lunes por la tarde, creo, les llegan a los colegiados las designaciones. Entonces, el lunes pasado se reunieron, redactaron las designaciones, eligieron a los árbitros de campo y de VAR para el lunes siguiente y, a no ser que haya algo totalmente fuera de lo normal para castigar a un colegiado, no se modifican esas designaciones", revela.

En este sentido, recuerda el caso de Pablo González Fuertes, a quien sí sancionaron de un día para otro por un error en el gol de Giuliano Simeone en el Alavés-Atlético de Madrid. Y, aunque el de Rüdiger también es un error importante, se considera más grave y un error técnico, como si fuera un desconocimiento de la regla, lo del delantero argentino: "Ante los ojos del mundo del fútbol más o menos pueden ser equiparables un error con el otro pero a instancias arbitrales es mucho más error uno que el otro. Y por eso igual vimos un castigo isofacto a González Fuertes y en este caso no lo hay con Valentín Pizarro Gómez, pero no quiere decir que no lo haya", asegura.

De este modo, Mr. Asubío asegura que será la próxima semana la que veamos si Valentín Pizarro Gómez recibe 'neverazo' y castigo o si, por el contrario, su error queda impune.