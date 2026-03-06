Fran Fuentes 06 MAR 2026 - 19:39h.

Raúl Asencio es titular pese a las dudas de los últimos días

Claudio Giráldez no se fía del Real Madrid: "Me cambiaba por ellos"

El Celta de Vigo y el Real Madrid se enfrentan en el partido que abre la vigésimo séptima jornada de LALIGA EA SPORTS. Los de Claudio Giráldez recuperaban efectivos para el duelo mientras que, por su parte, Álvaro Arbeloa llega en jaque a Balaídos, con hasta nueve ausencias y solo 12 jugadores del primer equipo. Mientras que el conjunto celeste se juega seguir en la lucha por Europa, los blancos tratarán de seguir en la pugna por LALIGA con el FC Barcelona mientras esperan un favor del Athletic Club... y de algún otro club. Así las cosas, estas son las alineaciones del partido:

Por parte del Celta de Vigo estará en portería Ionut Radu. El meta rumano estará escoltado por Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en línea de tres centrales. Sergio Carreira será el carrilero por la derecha, y Óscar Mingueza, el de la banda izquierda.

En el doble pivote jugarán Miguel Román e Ilaix Moriba. Y, ya en la delantera, Ferran Jutglà jugará tirado a la derecha, con Williot Swedberg en la izquierda y Borja Iglesias como nueve.

De este modo, Claudio Giráldez saldrá con: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias y Williot.

Por su parte, el Real Madrid sale con Thibaut Courtois en portería. El belga estará escoltado por Raúl Asencio, quien entró a última hora en la lista, y Antonio Rüdiger, que volverá a ser titular tras su polémica ante el Getafe. En el lateral derecho estará Trent Alexander-Arnold mientras que en el perfil izquierdo regresa Ferland Mendy, titular cuatro meses después.

En el centro del campo juegan Aurélien Tchouaméni como pivote, con Fede Valverde, Arda Güler y Thiago Pitarch en el centro del campo. Arriba estarán Brahim Díaz y Vinicius Júnior.

Así pues, el Real Madrid sale con: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Brahim, Vinicius.