El Barcelona apuesta por Cesc Fábregas como sustituto de Hansi Flick

Consenso en la dirección deportiva para que el técnico catalán suceda al alemán cuando acabe contrato

El Barcelona se queda sin dinero para terminar las obras del Camp Nou

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Cesc Fábregas como sucesor de Hansi Flick. En el FC Barcelona están muy tranquilos en términos de banquillo, pues el alemán se ha adaptado como anillo al dedo al cuadro blaugrana y suma dos ligas consecutivas en sus dos primeros años. Un estilo propio que le ha llevado a renovar su contrato hasta 2028, traduciendo los resultados en confianza por parte de un club que, en cualquier caso, empieza a mirar al futuro de reojo.

Y ese futuro podría llevar apellido catalán. Y es que según señala el Catalunya Radio, Cesc Fábregas es el principal candidato del Barça para suceder a Flick cuando acabe su contrato actual. Para eso aún quedan dos años y de aquí a entonces pueden suceder muchísimas cosas, como es evidente, pero en los despachos del Camp Nou ven al exfutbolista como su principal opción para el futuro del banquillo.

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La citada fuente asegura que Fábregas cuenta con el consenso total de la dirección deportiva, con Deco al mando. Gusta al director deportivo, gusta al presidente, tiene un estilo moderno y joven y entienden que se podría adaptar de maravilla al vestuario de un equipo que conoce a la perfección.

Cesc Fábregas, el favorito del Barcelona como sustituto de Flick

En cualquier caso, cabe recordar que Flick renovó su contrato hasta 2028 el pasado 18 de mayo, hace apenas dos semanas. Además, ese acuerdo de renovación incluye también "un año opcional", por lo que el alemán podría seguir en el Camp Nou hasta 2029. Sería una buena noticia en clave azulgrana que aguantara tres años más y un lustro en el banquillos, pues significaría que sigue cosechando los mismos éxitos, o más, que los que ha conseguido hasta ahora.

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Mientras, Laporta, Deco y compañía señalan a Cesc para el futuro. El español acaba de meter al Como 1907 en la Champions League y su papel en el equipo italiano, al que llegó cuando militaba en la Serie B.

Por contra, la misma fuente señala que ven improbable un regreso de Luis Enrique, sobre todo en términos económicos. El asturiano tiene un sueldo astronómico en el equipo francés y, aunque le salgan mal las cosas y cambie de aires en un futuro cercano, su caché seguiría siendo altísimo, algo que no podrían permitirse en el Camp Nou debido a la situación económica actual.