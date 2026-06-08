Las grandes promesas de la lista de España para el Europeo de Gales: Morante, Thiago Pitarch o Nico Guillén

Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 17:03h.

Una lista con descartes y a la que pueden sumarse nuevos nombres

La "suculenta" cantidad que ingresaría el Sevilla si Alexis Ciria debuta con el Real Madrid

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Los focos los acapara el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, pero hay fútbol más allá de México, Estados Unidos y Canadá. En Gales se citarán a partir del próximo 28 de junio y hasta el 11 de julio las grandes promesas del deporte rey. En el estado británico, la Selección Española Sub 19 luchará por el Europeo con nombres que ya incluso actúan en la élite nacional.

Este lunes, Paco Gallardo ha hecho pública la lista de preparación para este prestigioso torneo. No será hasta el próximo viernes 19 de junio cuando se conozca la convocatoria definitiva, pues de los 26 citados provisionales cinco futbolistas serán descartados. Además, a la lista también pueden sumarse nuevos nombres que continúan compitiendo en las promociones de ascenso.

Más allá de posibles modificaciones y descartes por parte del seleccionador nacional sub 19, España cuenta con una lista de grandes promesas en la que Real Madrid y Real Betis destacan por el número de canteranos citados, aunque también están presentes otros clubes de nuestro fútbol como el Atlético de Madrid, FC Barcelona o Sevilla FC.

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Las grandes promesas de España para el Europeo de Gales 2026

Esta es la lista provisional de convocados para el Europeo sub 19 de 2026: