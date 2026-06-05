Ángel Cotán 05 JUN 2026 - 13:20h.

Además tiene ofertas de otras tres ligas

El Atlético de Madrid activa el 'plan Cucurella' en la selección española: llegan los primeros mensajes

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Será un verano movido para Mateu Alemany. El encargado de confeccionar la plantilla de Diego Pablo Simeone se mueve en el mercado con el objetivo de elevar el nivel. Sin ser ajeno al ruido que rodea a Julián Álvarez, el dirigente colchonero pone el foco en el centro del campo. Ahí emerge el nombre de un Kang In Lee que ya tiene precio.

Este viernes, el periodista Matteo Moretto compareció en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Allí, el experto en materia de fichajes habló del actual jugador del PSG y de su posible llegada al Atlético de Madrid.

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La baza decisiva del Atlético de Madrid por el fichaje de Kang In Lee

La citada fuente confirmó el precio fijo que deberá pagar el club colchonero por el futbolista y los rivales de mercado que tiene: "En enero siempre dije que a Mateu le encanta, que hay buena relación entre las partes y para el Atlético de Madrid sería un fichaje clave en lo deportivo, pero también de marketing. Kang-In quiere salir del PSG, quiere tener más protagonismo. Ha jugado muy poco en los últimos meses y me comentan que podría salir por menos o alrededor de los treinta kilos. Hay varios países atentos a Kang-in, el Atlético se posicionó pero también hay interés en Arabia, Turquía y Premier League".

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Pese a las ofertas de otros países, el Atlético tiene una baza decisiva por el fichaje de Kang In Lee: "Según lo que me comentan, tiene una carrera por delante y quiere ganar títulos, pero sobre todo quiere jugar, quiere tener minutos y ser protagonista. Hubo una charla entre marzo-abril entre el jugador y el PSG para ver un poco qué camino tomar en clave futura y a partir de ahí justo Kang-In empieza a no jugar. Va a ser un nombre de mercado fuerte. Entiendo que desde Arabia le ofrecen un montón de pasta pero el chico prioriza el Atlético".