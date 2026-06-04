Luis Enrique no cuenta con él en el PSG y en el Atlético de Madrid se relamen con su llegada

Fran Duarte Madrid, 04 JUN 2026 - 19:19h.

Kang-in Lee parece que no tiene sitio en el PSG de Luis Enrique y el Atlético de Madrid verían con buenos ojos hacer una inversión importante por él

Intercambio de delanteros entre Atlético y Juventus: comienzan las negociaciones por Sorloth y Vlahovic

Compartir







Tras una campaña agridulce, el Atlético de Madrid trabaja incansablemente en la próxima campaña con varios objetivos primordiales: sustituir a Griezmann y la duda de si también sustituir a Julián Álvarez. El ataque rojiblanco es una de las prioridades de Mateu Alemany y ya ha sondeado varios nombres estelares. Bernardo Silva ha sido el jugador que más ha sonado para la delantera de Simeone en las últimas semanas, pero ahora hay que añadir a un jugador procedente del Paris Saint Germain, con el que Luis Enrique no cuenta en estos momentos, y que puede ser una gran oportunidad.

Hablamos de Kang-in Lee, el mediocentro ofensivo surcoreano que Lucho ha dejado en el banquillo sin minutos en semifinales de Champions contra el Bayern y en la final contra el Arsenal. Según adelantan en Radio Marca a través de Matteo Moretto, los rojiblancos estarían trabajando para poder firmar al jugador surcoreano este verano. El PSG estaría dispuesto a negociar por el futbolista, aunque seguramente por una inversión importante por parte del Atleti. Su valor en transfermarkt.es es de 28 millones de euros y tiene contrato hasta junio de 2028. El equipo parisino sin embargo tasa al centrocampista de 25 años en torno a unos 40 o 50 millones de euros, una cifra que el Atlético espera rebajar considerablemente.

PUEDE INTERESARTE La decisión de Bernardo Silva que lo cambia todo en torno a su fichaje

Kang-in Lee podría regresar a LALIGA

Kang-in Lee llegó al PSG por 22 millones de euros tras un temporadón en el RCD Mallorca y, a pesar de ser una pieza clave para Lucho los primeros años, ahora no cuenta casi con minutos. Esta temporada ha disputado solo 1843 minutos sobre el césped en un total de 39 apariciones, sumando 4 goles y 5 asistencias. Pero lo más llamativo ha sido su contribución para Luis Enrique en la segunda Champions League consecutiva que ganan: solo 263 minutos en esta competición y solo fue titular en la fase de grupos en la derrota contra el Bayern Munich. La competencia con los Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doué, Barcola o incluso Dembelé hacen muy difícil que consiga tener minutos la temporada que viene y los parisinos consideran que el jugador surcoreano ya habría sido amortizado y además pueden sacar rendimiento económico con su salida.

Desde el Atlético de Madrid consideran que el jugador puede ser una apuesta de futuro bajo las órdenes del Cholo Simeone. Su entrega cada vez que sale al terreno de juego casa mucho con la filosofía y el estilo de los colchoneros e incluso trabajan en una gira veraniega por Corea del Sur si consiguen formalizar su fichaje.