Karry Kane, el gran favorito con un 19,5% de opciones

La Finalissima entre España y Argentina apunta a una nueva fecha

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El Balón de Oro más incierto de los últimos años. Desde que Leo Messi y Cristiano Ronaldo dejaron de competir en la élite, el trofeo que corona al mejor futbolista de cada temporada ha ampliado su abanico de posibilidades. Si algo caracteriza el galardón es que, en años de Mundial, lo suelen ganar aquellos que han brillado con luz propia durante el torneo. Y ahí, de manera irremediable, aparece España.

El MVP del torneo ha sido Rodrigo Hernández, quien ha conseguido recuperar su mejor nivel y dejar atrás, por fin, aquella difícil lesión de rodilla que le tuvo varios meses apartado de los terrenos de juego. Además, España llegó al Mundial con Lamine Yamal como gran estrella, si bien es cierto que el atacante, condicionado por una lesión muscular los primeros días, no ha conseguido mostrar su mejor versión a lo largo de estos ocho encuentros.

Los cinco candidatos al Balón de Oro 2026

Según un estudio de BetFair, actualmente hay cinco jugadores que se postulan como grandes favoritos a ganar el Balón de Oro. Entre esos cinco acumulan el 70% de probabilidades del total, pero lo cierto es que los pronósticos auguran una votación muy ajustada. Los cinco grandes candidatos a llevarse el galardón son los siguientes:

Harry Kane: 19,5% . Es el candidato más equilibrado y, por lo tanto, el gran favorito. No sólo ha marcado seis goles durante un Mundial en el que Inglaterra quedó tercera, sino que fue campeón de la Bundesliga con un Bayern en el que anotó 61 goles. Una barbaridad.

. Es el candidato más equilibrado y, por lo tanto, el gran favorito. No sólo ha marcado seis goles durante un Mundial en el que Inglaterra quedó tercera, sino que fue campeón de la Bundesliga con un Bayern en el que anotó 61 goles. Una barbaridad. Lamine Yamal: 15,7% . Si hubiera hecho un gran Mundial, habría sido el gran favorito, pero sólo ha anotado un gol en un torneo en el que ha estado muy lejos de su mejor versión. A su favor, su gran curso con un Barça con el que fue campeón de LaLiga con 24 goles y 18 asistencias.

. Si hubiera hecho un gran Mundial, habría sido el gran favorito, pero sólo ha anotado un gol en un torneo en el que ha estado muy lejos de su mejor versión. A su favor, su gran curso con un Barça con el que fue campeón de LaLiga con 24 goles y 18 asistencias. Leo Messi: 13,6% . Ocho goles y cuatro asistencias para volver a liderar a Argentina en un Mundial en el que quedó subcampeona. Y eso que tiene 39 años. En su contra, el hecho de jugar en una liga tan menor como la MLS. Si hubiera ganado la final, sería probablemente el gran favorito.

. Ocho goles y cuatro asistencias para volver a liderar a Argentina en un Mundial en el que quedó subcampeona. Y eso que tiene 39 años. En su contra, el hecho de jugar en una liga tan menor como la MLS. Si hubiera ganado la final, sería probablemente el gran favorito. Kylian Mbappé: 11,4% . Lideró a una Francia que acabó el Mundial en cuarta posición nada menos que con diez goles y cuatro asistencias. Con el Real Madrid firmó 42 goles y fue el Pichichi de LaLiga. En su contra, el paupérrimo curso a nivel general del cuadro madridista.

. Lideró a una Francia que acabó el Mundial en cuarta posición nada menos que con diez goles y cuatro asistencias. Con el Real Madrid firmó 42 goles y fue el Pichichi de LaLiga. En su contra, el paupérrimo curso a nivel general del cuadro madridista. Rodrigo Hernández: 9,3%. Su gran aval es que se ha convertido en el líder de la España campeona del mundo, llevándose además el MVP del Mundial. En su contra, que ha tenido poca continuidad en el Manchester City condicionado por las lesiones y que el cuadro inglés acabó la temporada sin títulos.

A partir de ahí, las cuentas de BetFair colocan a otros candidatos con muchas menos opciones: Dembélé y Bellingham con un 3,4% cada uno, Olise con un 2,4%, Haaland con un 2,2% y, cerrando el top 10, Kvaratskhelia con un 1,7%, lastrado este último por no haber disputado el Mundial.