Javi Rayo 21 JUL 2026 - 10:49h.

El presentador de ElDesmarque opina sobre los polémicos altercados en el País Vasco

Borja Iglesias se arranca a rapear y Pedro Porro y Nico Williams se parten de risa

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Aunque la tónica general ha sido el buen ambiente y el respeto, ha habido que lamentar varios detenidos y altercados durante las celebraciones después de que España se proclamara campeona del mundo en Estados Unidos. Los incidentes más sonados han sido en el País Vasco, donde un grupo de raciales atacó a unos aficionados que disfrutaban del partido en la terraza de un bar. Sobre ello ha querido opinar Manu Carreño durante su intervención en el programa de este martes de 'La mirada crítica'.

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"Que le pregunten esos cuatro zánganos a Unai Simón o Mikel Oyarzabal -jugadores del Athletic y de la Real Sociedad que representan a sus clubes en la Selección- si han disfrutado jugando y ganando el Mundial. Qué le pregunten esos cuatro bobos qué tal", argumentaba Manu Carreño durante su intervención.

Para el presentador de ElDesmarque, siempre hay algunos radicales que aprovechan cualquier evento -deportivo o no- para liarla: "Esto no refleja en absoluto la realidad de Euskadi, afortunadamente. Todos tenemos claro que hay unos cuantos 'revienta lo que sea' que les da igual que sea La Vuelta, el Tour de Francia, un concierto o una manifestación política. Van a aparecer para reventar lo que toque. Esta vez le ha tocado la Selección y mañana será lo que toque".

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Los detalles de la agresión en Berriozar

La agresión ocurrió sobre las 22.15 horas cuando diez personas encapuchadas se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba un grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles. Entre las víctimas se encontraban militares destinados en el cercano acuartelamiento de Aizoáin, habituales del establecimiento, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica, ha informado ATME en un comunicado. ATME ha denunciado que "fueron a por ellos directamente sin tener en cuenta que también había niños y familias" en el bar y ha reafirmado su apoyo a los heridos y a sus familiares.