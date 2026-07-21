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Selección Española de fútbol

Borja Iglesias se arranca a rapear y Pedro Porro y Nico Williams se parten de risa

Borja Iglesias saca su lado más rapero durante la celebración de España y Porro y Nico Williams alucinan
Borja Iglesias, Pedro Porro y Nico Williams. ElDesmarque
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La Selección Española celebró este lunes en Madrid la conquista del Mundial 2026 con un acto que estuvo repleto de momentos divertidos. Uno de los más llamativos lo protagonizó Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo, que había elegido 'Cantando', de Violadores del Verso, como canción para su salida al escenario, tomó el micrófono y comenzó a rapear varios versos del tema delante del público y de los jugadores. La situación dejó a Pedro Porro y Nico Williams completamente fascinados, convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la fiesta de los campeones del mundo.

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