Borja Iglesias se arranca a rapear y Pedro Porro y Nico Williams se parten de risa

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 09:14h.

El delantero del Celta de Vigo fue el que más se animó a cantar la canción que había elegido para su entrada al escenario

Álex Baena y Rodri protagonizan el momento más emotivo de la celebración de España con un bonito homenaje a María Caamaño

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La Selección Española celebró este lunes en Madrid la conquista del Mundial 2026 con un acto que estuvo repleto de momentos divertidos. Uno de los más llamativos lo protagonizó Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo, que había elegido 'Cantando', de Violadores del Verso, como canción para su salida al escenario, tomó el micrófono y comenzó a rapear varios versos del tema delante del público y de los jugadores. La situación dejó a Pedro Porro y Nico Williams completamente fascinados, convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la fiesta de los campeones del mundo.