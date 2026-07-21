Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 08:48h.

Los dos jugadores pararon la celebración para acordarse de la pequeña que falleció hace pocos meses

Los momentazos de la rúa: de la pancarta más viral 'Velada del Año VII: Paredes vs Gavi' y gesto de Lamine a los pasos prohibidos de Rodri Hernández

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La Selección Española celebró este lunes en Madrid la conquista del Mundial 2026 junto a millones de aficionados que abarrotaron las calles de la capital. Durante la fiesta, también hubo espacio para recordar a quienes formaron parte del camino del equipo. Álex Baena y Rodri rindieron un emotivo homenaje a María Caamaño, la “Princesa Futbolera Guerrera” que fue una de las grandes protagonistas en la celebración de la Eurocopa 2024 y que falleció el pasado mes de abril tras luchar contra un sarcoma de Ewing.