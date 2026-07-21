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Álex Baena y Rodri protagonizan el momento más emotivo de la celebración de España con un bonito homenaje a María Caamaño

El momento más emotivo de la celebración de España con el homenaje a María Caamaño
Álex Baena, Rodri y María Caamaño. ElDesmarque / Europa Press
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La Selección Española celebró este lunes en Madrid la conquista del Mundial 2026 junto a millones de aficionados que abarrotaron las calles de la capital. Durante la fiesta, también hubo espacio para recordar a quienes formaron parte del camino del equipo. Álex Baena y Rodri rindieron un emotivo homenaje a María Caamaño, la “Princesa Futbolera Guerrera” que fue una de las grandes protagonistas en la celebración de la Eurocopa 2024 y que falleció el pasado mes de abril tras luchar contra un sarcoma de Ewing.

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