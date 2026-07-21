Embarba, un nombre más ofrecido al Sevilla FC

Pepe Jiménez 21 JUL 2026 - 14:25h.

El extremo ha sido ofrecido por si saliera Rubén Vargas, aunque el Sevilla FC se mantiene centrado en otros objetivos por el momento

El Sevilla FC gana tiempo y espacio con la venta de Akor Adams

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El Sevilla FC está pendiente al mercado de extremos por si finalmente se produce la salida de Rubén Vargas. Aunque a día de hoy las prioridades y los esfuerzos se centran en otros flancos, como por ejemplo el de la delantera, José Ignacio Navarro sondea el mercado en busca de opciones que pueda encajar en los parámetros del club si se termina concretando alguna salida más, como pueda ser la del internacional suizo o la de otros perfiles como Chidera Ejuke. Si bien las salidas de Akor Adams y Tanguy Nianzou brindan algo de oxígeno salarial a la entidad, la hoja de ruta sigue siendo muy similar a la prestablecida hasta ahora, con nombres a bajo coste salvo que surja alguna oportunidad irrechazable. Dentro de todos esos conceptos entra la figura de Adrián Embarba, quien como avanzó el compañero Ismael Medina es un nombre que gusta en el seno de la dirección deportiva.

Las fuentes consultadas por este periódico confirman que el futbolista ha sido ofrecido y podría entrar dentro de los parámetros económicos de la entidad, aunque por el momento la dirección deportiva se centra en otros flancos de mayor prioridad. El contrato de Adrián Embarba guarda una cláusula que podría activar para marcharse cedido si le llega una propuesta de Primera División, por lo que la suya sería una oportunidad a bajo coste. Una tesitura que podría ganar fuerza según se vayan sucediendo acontecimientos y si bien se contempla, como muchas otras, la escala de prioridades del Sevilla FC pasa por otros lares en la actualidad.

El nombre de Rubén Vargas ya estuvo en la terna de candidatos a salir el pasado mes de enero y aunque finalmente se optó por su continuidad, ahora ha multiplicado su valor de mercado después de su buen Mundial. El futbolista llegó en invierno de 2025 a razón de 2.5 millones de euros y ahora el Sevilla FC aguarda alguna posible oferta que alcance los 20 kilos. A pocos días de cumplir 28 años el helvético aspira a firmar un gran contrato, a ser posible acompañado de un salto de nivel deportivo, con equipos de la Premier League al acecho.

Mientras tanto el Sevilla FC se mantiene a la expectativa. Mientras no llegue una oferta digna de ser escuchada el suizo, que todavía está de vacaciones, será considerado como uno más en la plantilla. De manera paralela José Ignacio Navarro estudia varias alternativas, con la del futbolista del Almería como una de las opciones ofrecidas, aunque como les contamos, por el momento es una más de las varias que se manejan, con la dirección deportiva centrada en otros perfiles en este momento.