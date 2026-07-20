Avances con Julio Díaz; frenazo con Oso

Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 11:23h.

El Olympiakos, de momento, no sube su oferta

Oso pierde la cabeza y se va expulsado tras lanzar un pelotazo al asistente

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En el mundo del fútbol nada se puede dar por asegurado hasta que está firmado. Es por ello que, aunque todo está prácticamente listo, Akor Adams aún no ha sido anunciado como jugador del Venezia o Tanguy Nianzou tardó tanto en ser oficial. Semejante situación se vive con Oso, jugador que parecía estar preparado para salir... pero que, de momento, deberá seguir con sus compañeros en el Sevilla.

Ofrecido a diversos clubes desde que finalizase la temporada, la salida de Oso parecía encarrilada este pasado domingo, pero tal y como ha avanzado Orgullo de Nervión, las negociaciones entre el Sevilla y el Oympiakos están paralizadas en este momento.

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Con el acuerdo cerrado con el futbolista, el Olympiakos llegó a Sevilla con una primera oferta de seis millones de euros que, posteriormente, subiría hasta casi los ocho kilos asegurados con algunos pluses que dejaban la operación rozando los 10.

En el club hispalense, como llevamos contando semanas, las peticiones arrancaban en 15 millones -sabiendo que podían bajar- y en la última petición se le solicitó al Olympiakos 10 millones asegurados con algunos pluses que acercasen la cifra al deseo inicial.

El Olympiakos, con Evangelos Marinakis como principal protagonista, ha rechazado aumentar su oferta y el Sevilla, de igual manera, ha rechazada rebajar sus pretensiones. Estas posiciones han dejado la negociación al borde del colapso y si nada cambia pronto, quedará bloqueada.

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El Sevilla sí avanza con Julio Díaz

Este impedimento -para todas las partes- no frena la negociación del Sevilla por Julio Díaz. La entidad hispalense cuenta con un acuerdo con el jugador y tiene todo listo para sentencia con el Atlético de Madrid, club al que le adquirirá el 50% del recién estrenado en la élite por una cantidad superior al millón de euros.

La intención de José Ignacio Navarro es encontrar un nuevo destino para Adriá Pedrosa y que sean Gabriel Suazo y Julio Díaz los laterales de García Plaza. Oso, por su parte, si no acaba saliendo será extremo, aunque su permanencia con tanto verano aún por delante, parece complicada.